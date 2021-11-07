PGL Major Stockholm 2021: где смотреть финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

NAVI и G2 попали в финал турнира PGL Major Stockholm 2021. Это главное соревнование сезона по игре CS:GO. Турнир проходит в LAN-формате на Avicii Arena в Стокгольме.

Финал состоится 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. На твиче будет трансляция на канале WePlayCSGO_ru (смотреть тут), на ютубе – на канале WePlay RU (смотреть тут).

NAVI и G2 в третий раз подряд сыграют друг с другом в финале LAN-турнира. Два предыдущих финала игрались в формате Bo5 и завершались победами NAVI со счетом 3:0.