NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
PGL Major Stockholm 2021: где смотреть финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
07 ноября, 01:37
NAVI и G2 попали в финал турнира PGL Major Stockholm 2021. Это главное соревнование сезона по игре CS:GO. Турнир проходит в LAN-формате на Avicii Arena в Стокгольме.
Финал состоится 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. На твиче будет трансляция на канале WePlayCSGO_ru (смотреть тут), на ютубе – на канале WePlay RU (смотреть тут).
NAVI и G2 в третий раз подряд сыграют друг с другом в финале LAN-турнира. Два предыдущих финала игрались в формате Bo5 и завершались победами NAVI со счетом 3:0.
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