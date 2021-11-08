NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021 🏆

Natus Vincere и G2 Esports сыграли в финале PGL Major Stockholm 2021. Этот турнир по игре CS:GO проходил в Стокгольме.

Матч завершился победой NAVI на двух картах. Команды играли Ancient (16:11) и Nuke (22:19) . Перед игрой именно NAVI считалась фаворитом этого матча.

NAVI выиграла на этом турнире все игры. До этого она никогда не побеждала на мажорах. В истории NAVI было три поражения в финалах с сухим счетом 0:2.