NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021 🏆
08 ноября, 00:40
Natus Vincere и G2 Esports сыграли в финале PGL Major Stockholm 2021. Этот турнир по игре CS:GO проходил в Стокгольме.
Матч завершился победой NAVI на двух картах. Команды играли Ancient (16:11) и Nuke (22:19) . Перед игрой именно NAVI считалась фаворитом этого матча.
NAVI выиграла на этом турнире все игры. До этого она никогда не побеждала на мажорах. В истории NAVI было три поражения в финалах с сухим счетом 0:2.
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