NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
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#NAVI – G2 #CS:GO #G2 #NAVI #PGL Major Stockholm 2021

NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021 🏆

08 ноября, 00:40

Natus Vincere и G2 Esports сыграли в финале PGL Major Stockholm 2021. Этот турнир по игре CS:GO проходил в Стокгольме.

Матч завершился победой NAVI на двух картах. Команды играли Ancient (16:11) и Nuke (22:19) . Перед игрой именно NAVI считалась фаворитом этого матча.

NAVI выиграла на этом турнире все игры. До этого она никогда не побеждала на мажорах. В истории NAVI было три поражения в финалах с сухим счетом 0:2.

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Источник:
Гол.ру
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