Boombl4

Настоящее имя
Кирилл Михайлов
Дата рождения
20 декабря 1998
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Материалы
Материалы
«Ты выйдешь за меня, Лика?» Капитан NAVI сделал предложение девушке, когда давал интервью после победы на Major 💍
#Boombl4
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