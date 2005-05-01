mONESY

Дата рождения
1 мая 2005 г.
Настоящее имя
Илья Осипов
Лента
Материалы
Материалы
Самый обсуждаемый игрок в CS:GO – пацан из академии NAVI. В 16 лет он оценивается в 600 тысяч и готовится к трансферу
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