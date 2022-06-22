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Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах

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Создательница буркини Ахеда Дзанетти (в центре) с друзьями

Национальный музей Австралии

Буркини создавались как часть кампании по интеграции мусульман в западные сообщества. И хотя поначалу костюм вызывал положительные реакции, распространения на Западе он так и не получил, а в некоторых странах он и вовсе запрещен в общественных бассейнах.

Буркини придумали не в мусульманских странах, а в Австралии

Ахеда Дзанетти вспоминает, как в начале 2000-х наблюдала за игрой племянницы в нетбол. На той была спортивная форма поверх традиционной исламской одежды. «Она была похожа на томат», – рассказывает Дзанетти.

В тот день она задумалась над концептом одежды, которая одновременно подходила бы под исламские традиции и была бы удобной для занятий спортом. Эта идея позже приведет к появлению буркини – производного от слов бурка и бикини.

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Дзанетти родилась в Ливане, но ее семья переехала в Австралию, когда ей было два года. Случай с племянницей вдохновил ее на создание хиджуда – легкой и дышащей спортивной одежды, сочетающей элементы хиджаба и капюшона (hood). Местное мусульманское сообщество положительно восприняло идею – тогда Дзанетти основала фирму Ahiida и занялась спортивной одеждой.

На создание буркини ее вдохновила статья, в которой рассказывалось о женщинах, плавающих в бурках. Дзанетти сначала посмотрела в словаре определение бурки, потом – бикини. И решила, что эти элементы можно сочетать.

Костюм был непопулярным, пока о нем не узнали пляжные спасатели

После терактов 11 сентября отношение к мусульманам стало настороженнее не только в США, но и в других странах. Пик напряжения в Австралии пришелся на 2005 год – тогд толпы австралийцев европейского происхождения нападали на выходцев из мусульманских стран.

Полиция защищает людей ближневосточной внешности от толпы. Кронулл, Австралия, 2005 год

Национальный музей Австралии

После этого местные власти начали политику интеграции мусульман-австралийцев в общество. Одной из ветвей кампании стал поиск мусульман-спасателей на пляжи Сиднея. Но если с мужчинами-спасателями проблем не возникло, то найти женщин, готовых работать в купальниках, было сложно. Помогла Ahiida – компания Дзанетти.

Она изменила дизайн буркини и сделала их подходящими для спасателей. Дзанетти вспоминает, что появление костюма вызвало резонанс сначала Австралии, а потом и в других странах. «Мир взорвался, когда увидел это, – рассказывает она. – Я с тех пор дала больше 1500 интервью».

Элементы буркини проникают и в немусульманский мир

Хотя буркини ассоциируется с исламом, Ahiida не позиционирует их исключительно как костюмы для мусульманок. Дзанетти утверждает, что их покупают не только из религиозных побуждений, но и из практических. Среди главных причин – возможность защитить кожу от ультрафиолета.

У Ahiida есть модели буркини, не покрывающие голову и шею

Ahiida

Рашгарды или другие длинные плавательные костюмы часто можно встретить в США, рассказывает Хизер Аку, профессор Индианского университета, специалист в области дизайна одежды. «Есть много людей, которые носят более длинные костюмы для защиты от солнца, для подводного плавания или для чего-то еще. На самом деле это не так уж и необычно. Но что вызывает у людей ступор, так это покрытие головы», – говорит она.

По ее словам, именно этот элемент все еще становится триггером для немусульман, хотя в массовой культуре, в особенности в спорте, много примеров покрытия головы. Один из самых известных – австралийская легкоатлетка Кэти Фримен, взявшая золото Олимпиады-2000 в костюме аэродинамического кроя.

Кэти Фриман, золотая медалистка Олимпиады-2000

ZUMAPRESS / Global Look Press

Одни из самых резонансных споров вокруг буркини проходят во Франции

Отдельные запреты на исламскую одежду появлялись в Европе еще в 2000-х, а на общегосударственный уровень они вышли в 2010-х. Франция в 2010 году стала первой страной ЕС, полностью запретившей сокрытие лица в общественных местах – под бан попала и бурка.

Обсуждение французского законопроекта проходило в контексте защиты свободы, равенства и принципов светского государства. «Скрывать свое лицо – значит нарушать минимальные требования жизни в обществе. Люди, к которым это относится, ставят себя в положение исключения и неполноценности, несовместимое с принципами свободы, равенства и человеческого достоинства, провозглашенными Французской Республикой», – говорилось в тексте закона.

Буркини как элемент, ассоциирующийся с исламской культурой, позже тоже попал под бан. Наиболее резонансная кампания против буркини началась в Каннах. Мэр города в августе 2016-го назвал костюм «символом исламского экстремизма» и запретил его на пляжах – к нему присоединились около 30 других городов страны.

Цветы, свечи, игрушки на месте теракта в Ницце. 16 июля 2016 года

DPA / Global Look Press

Кампания проходила на фоне режима повышенной готовности, введенного во Франции из-за терактов. Последний на тот момент произошел в Ницце в июле 2016-го. Тогда террорист въехал на грузовике в толпу людей, погибли 87 человек. 

Запрет буркини вызвал неоднозначную реакцию, правозащитники и представители мусульманского сообщества выступили против – и вскоре бан на пляжах отменили, посчитав дискриминационным. Тем не менее во многих общественных бассейнах буркини все еще запрещены – правда, объясняют бан часто гигиеническими соображениями, а не связью с экстремизмом. 

Споры вокруг буркини сохранялись все это время, а последняя попытка отмены связана с решением городского совета Гренобля – он разрешил костюмы, посчитав запрет подрывающим принцип «равного обращения». Между Греноблем и правительством началась судебная тяжба – в итоге Государственный совет Франции запрет сохранил. Министр внутренних дел Джеральд Дарманин назвал это «победой секуляризма и прежде всего республики».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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