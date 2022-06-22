Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах

Буркини создавались как часть кампании по интеграции мусульман в западные сообщества. И хотя поначалу костюм вызывал положительные реакции, распространения на Западе он так и не получил, а в некоторых странах он и вовсе запрещен в общественных бассейнах.

Буркини придумали не в мусульманских странах, а в Австралии

Ахеда Дзанетти вспоминает, как в начале 2000-х наблюдала за игрой племянницы в нетбол. На той была спортивная форма поверх традиционной исламской одежды. «Она была похожа на томат», – рассказывает Дзанетти.

В тот день она задумалась над концептом одежды, которая одновременно подходила бы под исламские традиции и была бы удобной для занятий спортом. Эта идея позже приведет к появлению буркини – производного от слов бурка и бикини.