Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах
Буркини создавались как часть кампании по интеграции мусульман в западные сообщества. И хотя поначалу костюм вызывал положительные реакции, распространения на Западе он так и не получил, а в некоторых странах он и вовсе запрещен в общественных бассейнах.
Буркини придумали не в мусульманских странах, а в Австралии
Ахеда Дзанетти вспоминает, как в начале 2000-х наблюдала за игрой племянницы в нетбол. На той была спортивная форма поверх традиционной исламской одежды. «Она была похожа на томат», – рассказывает Дзанетти.
В тот день она задумалась над концептом одежды, которая одновременно подходила бы под исламские традиции и была бы удобной для занятий спортом. Эта идея позже приведет к появлению буркини – производного от слов бурка и бикини.
Дзанетти родилась в Ливане, но ее семья переехала в Австралию, когда ей было два года. Случай с племянницей вдохновил ее на создание хиджуда – легкой и дышащей спортивной одежды, сочетающей элементы хиджаба и капюшона (hood). Местное мусульманское сообщество положительно восприняло идею – тогда Дзанетти основала фирму Ahiida и занялась спортивной одеждой.
На создание буркини ее вдохновила статья, в которой рассказывалось о женщинах, плавающих в бурках. Дзанетти сначала посмотрела в словаре определение бурки, потом – бикини. И решила, что эти элементы можно сочетать.
Костюм был непопулярным, пока о нем не узнали пляжные спасатели
После терактов 11 сентября отношение к мусульманам стало настороженнее не только в США, но и в других странах. Пик напряжения в Австралии пришелся на 2005 год – тогд толпы австралийцев европейского происхождения нападали на выходцев из мусульманских стран.
После этого местные власти начали политику интеграции мусульман-австралийцев в общество. Одной из ветвей кампании стал поиск мусульман-спасателей на пляжи Сиднея. Но если с мужчинами-спасателями проблем не возникло, то найти женщин, готовых работать в купальниках, было сложно. Помогла Ahiida – компания Дзанетти.
Она изменила дизайн буркини и сделала их подходящими для спасателей. Дзанетти вспоминает, что появление костюма вызвало резонанс сначала Австралии, а потом и в других странах. «Мир взорвался, когда увидел это, – рассказывает она. – Я с тех пор дала больше 1500 интервью».
Элементы буркини проникают и в немусульманский мир
Хотя буркини ассоциируется с исламом, Ahiida не позиционирует их исключительно как костюмы для мусульманок. Дзанетти утверждает, что их покупают не только из религиозных побуждений, но и из практических. Среди главных причин – возможность защитить кожу от ультрафиолета.
Рашгарды или другие длинные плавательные костюмы часто можно встретить в США, рассказывает Хизер Аку, профессор Индианского университета, специалист в области дизайна одежды. «Есть много людей, которые носят более длинные костюмы для защиты от солнца, для подводного плавания или для чего-то еще. На самом деле это не так уж и необычно. Но что вызывает у людей ступор, так это покрытие головы», – говорит она.
По ее словам, именно этот элемент все еще становится триггером для немусульман, хотя в массовой культуре, в особенности в спорте, много примеров покрытия головы. Один из самых известных – австралийская легкоатлетка Кэти Фримен, взявшая золото Олимпиады-2000 в костюме аэродинамического кроя.
Одни из самых резонансных споров вокруг буркини проходят во Франции
Отдельные запреты на исламскую одежду появлялись в Европе еще в 2000-х, а на общегосударственный уровень они вышли в 2010-х. Франция в 2010 году стала первой страной ЕС, полностью запретившей сокрытие лица в общественных местах – под бан попала и бурка.
Обсуждение французского законопроекта проходило в контексте защиты свободы, равенства и принципов светского государства. «Скрывать свое лицо – значит нарушать минимальные требования жизни в обществе. Люди, к которым это относится, ставят себя в положение исключения и неполноценности, несовместимое с принципами свободы, равенства и человеческого достоинства, провозглашенными Французской Республикой», – говорилось в тексте закона.
Буркини как элемент, ассоциирующийся с исламской культурой, позже тоже попал под бан. Наиболее резонансная кампания против буркини началась в Каннах. Мэр города в августе 2016-го назвал костюм «символом исламского экстремизма» и запретил его на пляжах – к нему присоединились около 30 других городов страны.
Кампания проходила на фоне режима повышенной готовности, введенного во Франции из-за терактов. Последний на тот момент произошел в Ницце в июле 2016-го. Тогда террорист въехал на грузовике в толпу людей, погибли 87 человек.
Запрет буркини вызвал неоднозначную реакцию, правозащитники и представители мусульманского сообщества выступили против – и вскоре бан на пляжах отменили, посчитав дискриминационным. Тем не менее во многих общественных бассейнах буркини все еще запрещены – правда, объясняют бан часто гигиеническими соображениями, а не связью с экстремизмом.
Споры вокруг буркини сохранялись все это время, а последняя попытка отмены связана с решением городского совета Гренобля – он разрешил костюмы, посчитав запрет подрывающим принцип «равного обращения». Между Греноблем и правительством началась судебная тяжба – в итоге Государственный совет Франции запрет сохранил. Министр внутренних дел Джеральд Дарманин назвал это «победой секуляризма и прежде всего республики».