Буркини

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Купальный костюм для мусульманок
Создатель
Ливанский дизайнер Ахеда Занетти
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Материалы
Как появились буркини и почему страны Европы запрещают носить их на пляжах и в бассейнах
#одежда
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