Первая в истории глянца обложка, нарисованная искусственным интеллектом – на самом деле это делается сложнее, чем кажется
Журнал Cosmopolitan выпустил обложку с женщиной-космонавтом, которая шагает по Марсу. Это фото сгенерировала нейросеть DALL-E 2. Так Cosmopolitan стал первым глянцевым журналом, чью обложку сделал искусственный интеллект.
На подошве космонавта написано, что на создание обложки ушло 20 секунд. И сначала медиа подавали новость об обложке через этот факт – теперь не очень понятно, зачем нужны художники и иллюстраторы, если их работу качественно выполняют нейросети.
Но все оказалось не так просто. Создательница обложки режиссер Карен Ченг рассказала, что на получение нужного изображения ушло больше ста часов. Пару недель она занималась тем, что генерировала запросы для нейросети – и ждала, когда получится крутой результат для обложки.
С нейросетью работала не только Ченг, но и редакция Cosmopolitan вместе с сотрудниками лаборатории, работающей в сфере ИИ. Они пробовали разные варианты запросов. Например, «рука девушки с лаком на ногтях, держащая коктейль Cosmopolitan», «модница крупным планом в стиле фильмов Уэса Андерсона» и «женщина с серьгой, являющейся порталом в другую вселенную».
Ниже – примеры удачных работ нейросети, которые не попали на обложку. Запросы: «портрет одетой по моде 1960-х годов женщины в стиле иллюстрации из энциклопедии» и «сильная женщина-президент-астронавт-воин, гуляющая по поверхности Марса, в стиле цифрового искусства»
То самая обложка получилась, когда нейросеть получила такой запрос: «Широкоугольный снимок с нижнего ракурса женщины-астронавта со спортивным телосложением, которая самодовольно движется к камере на Марсе в бесконечной Вселенной в стиле цифрового искусства».
Ченг говорит, что даже удачная работа нейросети все равно убедила ее в важности человеческого творчества: «Я надеюсь, что, делясь закулисьем, люди увидят, что на самом деле нужно для создания чего-то подобного. Для этого потребовалась тонна человеческого участия и принятие решений».
Мы тоже попробовали дать нейросети (DALL-E) удачный запрос Cosmopolitan – и получили такие картинки:
Cosmopolitan – первый глянцевый журнал, сделавший обложку с помощью нейросети. Но есть пример от журнала другого жанра. The Economist посвятил выпуск технологиям, дав ему обложку от ИИ.