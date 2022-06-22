Первая в истории глянца обложка, нарисованная искусственным интеллектом – на самом деле это делается сложнее, чем кажется

Но все оказалось не так просто. Создательница обложки режиссер Карен Ченг рассказала, что на получение нужного изображения ушло больше ста часов. Пару недель она занималась тем, что генерировала запросы для нейросети – и ждала, когда получится крутой результат для обложки.

С нейросетью работала не только Ченг, но и редакция Cosmopolitan вместе с сотрудниками лаборатории, работающей в сфере ИИ. Они пробовали разные варианты запросов. Например, «рука девушки с лаком на ногтях, держащая коктейль Cosmopolitan», «модница крупным планом в стиле фильмов Уэса Андерсона» и «женщина с серьгой, являющейся порталом в другую вселенную».

Ниже – примеры удачных работ нейросети, которые не попали на обложку. Запросы: «портрет одетой по моде 1960-х годов женщины в стиле иллюстрации из энциклопедии» и «сильная женщина-президент-астронавт-воин, гуляющая по поверхности Марса, в стиле цифрового искусства»