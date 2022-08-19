Как оформить электронную медицинскую карту?
Бумажные медицинские карты всегда были привычны в поликлиниках. Но уже давно был запланирован переход на цифровой формат. Проект электронных медицинских карт был введен в 2013 году – его утвердило Министерство здравоохранения. Спустя три года стали создаваться такие карты.
С 1 февраля 2021-го медучреждения уже на законной основе могут отказаться от работы с бумажными картами пациентов.
Что такое электронная медицинская карта
Это обычная больничная карточка пациента, только теперь ее цифровой аналог. В ней содержится соответствующая информация. Вот какие данные там хранятся:
- Полная история болезни пациента.
- Методы лечения и медуслуги.
- Проведенные операции.
- Данные о том, какие проводились вакцинации.
- Результаты анализов.
- Данные, касающиеся проблем со здоровьем пациента.
Зачем нужна электронная медицинская карта, какие у нее возможности
Первая причина для смены обычного бумажного варианта на электронную медкарту – удобство использования в современном формате.
Но есть и другие неоспоримые преимущества в сравнении с обычным бумажным вариантом. Как они выглядят:
- Невозможно подделать сведения. Так что и при переходе на другую работу не будет вариантов с обманом работодателя при сокрытии определенных заболеваний.
- Электронную медицинскую карту проще заполнить. При заполнении легко использовать различные шаблоны, так что это даже позволит сэкономить время.
- Она проще в использовании, так как вся информация в ней будет поделена по разделам. К интересующей главе можно будет получить мгновенный доступ.
- Электронную медицинскую карту нельзя будет потерять. Если даже отдельные назначения в бумажном варианте могут случайно пропасть или повредиться, то в цифровом аналоге все будет храниться без риска потери.
- С ней не нужно носить и передавать данные от одного врача другому.
Как понять, есть ли у меня электронная медицинская карта, как ее посмотреть
Проверка осуществляется на сайте госуслуг. Что требуется для проверки:
- Иметь аккаунт и войти.
- Зайти на страницу, которая называется «Электронные медицинские документы». Информация о ней появится ниже блока персональных данных пользователя.
- Еще один вариант – зайти в данные о здоровье. Они называются «Сведения об оказанной медицинской помощи».
Если запись об электронной медкарте по этому адресу отсутствует, то появится такая надпись, а ниже будут расписаны возможные причины.
В том случае, если содержатся неполные данные или же они вообще отсутствуют, можно спросить об этом госуслуги.
Как посмотреть электронную медицинскую карту жителям Москвы и Санкт-Петербурга
У них медкарты находятся и на других сайтах. ЕМИАС – для москвичей, «Здоровье петербуржца» – для тех, кто проживает в Санкт-Петербурге.
ЕМИАС – Единая медицинская информационно-аналитическая система. Она была разработана с целью повысить качество медпомощи. У нее даже есть бесплатное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Через него можно смотреть документы. Существует возможность для записи к врачу.
В Петербурге электронные медкарты доступны через портал «Здоровье петербуржца». Там также есть различные календари (например, прививок). А еще жители Петербурга через него же могут вызвать домой врача.
Что нужно для оформления электронной медицинской карты
Электронная медкарта открывается в том медучреждении, где по полису состоит пациент. Для этого не нужно подавать заявление. Если у медучреждения есть доступ к системе электронного документооборота, тогда врач внесет необходимые данные – карта будет создана в цифровом формате.
Если же организация подключена к системе, а карта не оформлена, то можно подать заявку на ее оформление лечащему врачу или администратору.
Любой человек может подать заявку. Это делается на сайте госуслуг. Учетная запись на госуслугах должна быть подтвержденной, а подача происходит через раздел «Мое здоровье» во вкладке «Услуги». Для москвичей предусмотрен еще один вариант – официальный сайт Мэра Москвы, там тоже можно подать заявку.
Она будет рассмотрена и обработана в течение пяти рабочих дней.
Как оформить электронную медицинскую карту для ребенка
Жителям Москвы доступен запрос данных к детским медкартам через сайт Мэра Москвы или ЕМИАС. Для этого надо предоставить два документа. Это свидетельство о рождении ребенка и номер его полиса ОМС.
В регионах такой порядок: медкарты заводятся в детской поликлинике. Что еще нужно знать:
- Медкарты для детей до 15 лет доступны на гослуслугах через родительский аккаунт. Возможно, придется вносить данные свидетельства о рождении.
- Получение доступа к медкартам для детей старше 15 лет осуществляется через их собственный аккаунт.
- В некоторых регионах доступ возможен при помощи региональных порталов государственных услуг, но тоже через родительский аккаунт. Там понадобится сообщить номер полиса и дату рождения ребенка.
Можно ли отказаться от оформления электронной медицинской карты
Такой возможности нет. Оформление электронных карт и все связанные с этим вопросы отдаются на откуп медучреждениям. Если они решат, она будет оформлена, даже если пациент не будет ей пользоваться.
У кого есть доступ к электронной медицинской карте
Его получает сам пациент. Такой же доступ есть и у врачей, которые лечат пациентов в государственной клинике или стационаре.
Данные электронной медкарты недоступны третьим лицам. Включая работодателей. Но необходимо помнить о защите данных. Для этого следует защитить аккаунт на госуслугах при помощи двухэтапной проверки входа –после ввода логина и пароля придет код из смс.
Для жителей Москвы, которые воспользуются приложением или сайтом ЕМИАС, также придет пароль в виде смс.
Могут ли врачи частных клиник получить доступ к электронной медицинской карте
Да, если сама клиника подключена к системе полного электронного документооборота Министерства здравоохранения.
В частных клиниках преимущества использования электронных медкарт по сравнению с бумажными – те же, что и в обычных поликлиниках. Врачи точно так же получат полное представление о здоровье пациента.
К тому же им будет проще заполнить карты или найти нужную информацию, сэкономив время. А пациенту не придется носить с собой бумажную медицинскую карту.
Теоретически электронная карта может использоваться во всех категориях лечебно-профилактических учреждений. Это станет возможным при полном реализации проекта.
Что делать, если данные в электронной медицинской карте неверны
В электронной медкарте могут быть обнаружены какие-либо несоответствия. Владелец карты вправе указать на это несколькими способами.
- Первый вариант – связь через сайт Росздравнадзора. Или звонок на горячую линию.
- Еще один способ – обращение в региональное отделение Минздрава. Способ тот же – на сайте или через звонок на региональную горячую линию.
- Также можно спросить страховую компанию, выдавшую полис ОМС.
- Или побеспокоить прокуратуру на ее сайте.
В чем недостаток использования электронной медицинской карты
Их очень мало. Выделяются два.
Во-первых, внесение данных электронной карты и доступ к ней осуществляются через компьютерное оборудование. Оно должно быть исправным. Хотя вряд ли это может стать проблемой в современном мире.
Второй недостаток видится более существенным. Электронная медкарта на госуслугах не всегда доступна в регионах. Пока невозможно предположить, когда полностью заработает система по всей стране.