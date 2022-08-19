Как оформить электронную медицинскую карту?

С 1 февраля 2021-го медучреждения уже на законной основе могут отказаться от работы с бумажными картами пациентов.

Что такое электронная медицинская карта

Это обычная больничная карточка пациента, только теперь ее цифровой аналог. В ней содержится соответствующая информация. Вот какие данные там хранятся:

Полная история болезни пациента.

Методы лечения и медуслуги.

Проведенные операции.

Данные о том, какие проводились вакцинации.

Результаты анализов.

Данные, касающиеся проблем со здоровьем пациента.

Зачем нужна электронная медицинская карта, какие у нее возможности

Первая причина для смены обычного бумажного варианта на электронную медкарту – удобство использования в современном формате.

Но есть и другие неоспоримые преимущества в сравнении с обычным бумажным вариантом. Как они выглядят:

Невозможно подделать сведения. Так что и при переходе на другую работу не будет вариантов с обманом работодателя при сокрытии определенных заболеваний.

Электронную медицинскую карту проще заполнить. При заполнении легко использовать различные шаблоны, так что это даже позволит сэкономить время.

Она проще в использовании, так как вся информация в ней будет поделена по разделам. К интересующей главе можно будет получить мгновенный доступ.

Электронную медицинскую карту нельзя будет потерять. Если даже отдельные назначения в бумажном варианте могут случайно пропасть или повредиться, то в цифровом аналоге все будет храниться без риска потери.

С ней не нужно носить и передавать данные от одного врача другому.

Как понять, есть ли у меня электронная медицинская карта, как ее посмотреть

Проверка осуществляется на сайте госуслуг. Что требуется для проверки:

Иметь аккаунт и войти.

Зайти на страницу, которая называется «Электронные медицинские документы». Информация о ней появится ниже блока персональных данных пользователя.

Еще один вариант – зайти в данные о здоровье. Они называются «Сведения об оказанной медицинской помощи».

Если запись об электронной медкарте по этому адресу отсутствует, то появится такая надпись, а ниже будут расписаны возможные причины.