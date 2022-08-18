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Все делают тихие электрокары, но Dodge готовит очень шумный – чтобы не отходить от традиций

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Dodge Charger Daytona SRT

Dodge

Отказ от бензиновых двигателей и тренд на заботу об экологии меняют автомобильную отрасль и порой вынуждают отказываться от привычного производства. Но есть производители, которые сопротивляются изменениям и пытаются сохранить традиции, например, выпуская электрические маслкары.

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Культовые автомобили для «крутых парней» – чем известен Dodge

Массивные капоты, стильные кузова, шумные двигатели и мощь – одни из первых ассоциаций, возникающих при мысли о маслкарах. Собственно, и название класса отсылает к чему-то мощному и мускулистому (muscle car буквально переводится как мускулистая машина).

В поп-культуре такие автомобили часто дополняют образ «крутых парней». На них разъезжают, например, братья Винчестеры из «Сверхъестественного», Доминик Торетто из «Форсажа» или Билли Харгроув из «Очень странных дел».

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Dodge наравне с Ford или Chevrolet известен как производитель культовых маслкаров с большими и мощными двигателями. Но теперь он вынужден отказываться от них в пользу производства электрокаров – тихих, безотходных и не имеющих механических коробок передач. Такой переход грозил бы компании потерей идентичности, поэтому Dodge придумал выход, создав Dodge Charger Daytona SRT.

Электрокары обычно тихие – но Dodge специально сделал свой шумным

Компания заявляет модель как противоположность «скучной парадигме полностью электрических автомобилей». Charger Daytona «ездит как Dodge, выглядит как Dodge и звучит как Dodge». Последний пункт тут наиболее интересный.

Dodge

Электродвигатель работает за счет преобразования электроэнергии в механическую энергию автомобиля. В нем не происходит маленьких взрывов бензина, как в двигателе внутреннего сгорания, и в нем меньше деталей – за счет всего этого электромобили намного тише обычных машин.

Тихая работа электрокаров даже вызывала споры об их опасности для пешеходов. В некоторых странах производителей обязали искусственно делать их шумнее, чтобы их проще было услышать.

«Пока большинство электрокаров используют свои практически бесшумные электродвигатели, Dodge это просто не подходит», – объяснила компания и создала собственную «выхлопную систему». Она с помощью усилителей и колонок имитирует классический звук мотора. Его шум достигает уровня 126 децибел, что сопоставимо с бензиновым Dodge Charger Hellcat.

На этом Dodge не остановилась и пошла дальше, углубляя пользовательский опыт. Она добавила в электрокар коробку передач, в общем-то, не нужную электродвигателю, но зато имитирующую вождение классического маслкара.

Полноценный выпуск Charger Daytona намечен на 2024 год. Пока компания представила только концепт – то есть что-то в электрокаре еще может поменяться. Но от главных особенностей – рева двигателя и коробки передач – компания вряд ли откажется.

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