Все делают тихие электрокары, но Dodge готовит очень шумный – чтобы не отходить от традиций
Отказ от бензиновых двигателей и тренд на заботу об экологии меняют автомобильную отрасль и порой вынуждают отказываться от привычного производства. Но есть производители, которые сопротивляются изменениям и пытаются сохранить традиции, например, выпуская электрические маслкары.
Культовые автомобили для «крутых парней» – чем известен Dodge
Массивные капоты, стильные кузова, шумные двигатели и мощь – одни из первых ассоциаций, возникающих при мысли о маслкарах. Собственно, и название класса отсылает к чему-то мощному и мускулистому (muscle car буквально переводится как мускулистая машина).
В поп-культуре такие автомобили часто дополняют образ «крутых парней». На них разъезжают, например, братья Винчестеры из «Сверхъестественного», Доминик Торетто из «Форсажа» или Билли Харгроув из «Очень странных дел».
Dodge наравне с Ford или Chevrolet известен как производитель культовых маслкаров с большими и мощными двигателями. Но теперь он вынужден отказываться от них в пользу производства электрокаров – тихих, безотходных и не имеющих механических коробок передач. Такой переход грозил бы компании потерей идентичности, поэтому Dodge придумал выход, создав Dodge Charger Daytona SRT.
Электрокары обычно тихие – но Dodge специально сделал свой шумным
Компания заявляет модель как противоположность «скучной парадигме полностью электрических автомобилей». Charger Daytona «ездит как Dodge, выглядит как Dodge и звучит как Dodge». Последний пункт тут наиболее интересный.
Электродвигатель работает за счет преобразования электроэнергии в механическую энергию автомобиля. В нем не происходит маленьких взрывов бензина, как в двигателе внутреннего сгорания, и в нем меньше деталей – за счет всего этого электромобили намного тише обычных машин.
Тихая работа электрокаров даже вызывала споры об их опасности для пешеходов. В некоторых странах производителей обязали искусственно делать их шумнее, чтобы их проще было услышать.
«Пока большинство электрокаров используют свои практически бесшумные электродвигатели, Dodge это просто не подходит», – объяснила компания и создала собственную «выхлопную систему». Она с помощью усилителей и колонок имитирует классический звук мотора. Его шум достигает уровня 126 децибел, что сопоставимо с бензиновым Dodge Charger Hellcat.
На этом Dodge не остановилась и пошла дальше, углубляя пользовательский опыт. Она добавила в электрокар коробку передач, в общем-то, не нужную электродвигателю, но зато имитирующую вождение классического маслкара.
Полноценный выпуск Charger Daytona намечен на 2024 год. Пока компания представила только концепт – то есть что-то в электрокаре еще может поменяться. Но от главных особенностей – рева двигателя и коробки передач – компания вряд ли откажется.