Культовые автомобили для «крутых парней» – чем известен Dodge

Массивные капоты, стильные кузова, шумные двигатели и мощь – одни из первых ассоциаций, возникающих при мысли о маслкарах. Собственно, и название класса отсылает к чему-то мощному и мускулистому (muscle car буквально переводится как мускулистая машина).

В поп-культуре такие автомобили часто дополняют образ «крутых парней». На них разъезжают, например, братья Винчестеры из «Сверхъестественного», Доминик Торетто из «Форсажа» или Билли Харгроув из «Очень странных дел».