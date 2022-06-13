Программист взломал автомобиль Tesla через блютуз – нашел баг, который на 130 секунд дает доступ к чужой машине

Этим Херфурт и воспользовался. Он написал программу, которая за 130 секунд подключается к автомобилю и оставляет внутри свой ключ. Дальше им можно открыть или завести авто. С помощью такого метода Херфурт перехватил управление над двумя автомобилями – Tesla Models 3 и Y.

Херфурт говорит, что предупредил Tesla об уязвимости, но компания пока ему не ответила.

Что вообще у Tesla с безопасностью – ее и правда так легко взломать? Что говорит Илон Маск?

В этом году уже был шум вокруг взлома Tesla. В январе 2022-го 19-летний программист Дэвид Коломбо рассказал, что сумел взломать 25 автомобилей Tesla по всему миру. Удаленно он смог открывать в авто двери и окна, включить музыку на полную громкость, сигналить и точно знать – находится ли сейчас водитель внутри машины.

Коломбо связывался с владельцами автомобилей и рассказывал им об их уязвимости. В Tesla потом тоже отреагировали и выпустили обновление, которое устранило баги в системе безопасности.

В 2020 году датский программист взломал Tesla за несколько минут, использовав оборудование стоимостью $300. В Tesla тоже обратили на это внимание и устранили две неполадки, из-за которых программист взломал авто.