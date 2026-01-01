Tesla

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Американская компания, производитель электромобилей
Дата основания
Июль 2003 г.
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Материалы
Программист взломал автомобиль Tesla через блютуз – нашел баг, который на 130 секунд дает доступ к чужой машине
#Tesla
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