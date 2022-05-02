В России вырастет популярность электромобилей: стало больше продаж, не все под санкциями, связи с Китаем (где даже есть машина за $1000)

Принцип электромобиля – движение от электродвигателя, который питается от аккумулятора. Несмотря на то, что продажи электромобилей в 2021 году выросли по всему миру (9% от продаж всех легковых автомобилей), их доля в общем потоке пока еще не слишком высока.

В том числе и в России.

Популярность электромобилей в России

На начало 2022 года по всей России содержится примерно 13 тысяч электромобилей. За первые три месяца года было приобретено 867 таких машин – это в три раза больше аналогичного периода в 2021-м.

Популярны и детские электромобили, они стоят от 4000 рублей, но, как правило, они стоят не менее 30 тысяч.

Как повлияли санкции на ввоз электромобилей в Россию

Официально поставок в Россию от европейцев или американцев не было, большая часть – от японской Nissan Leaf. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Васильев. Иностранных производителей среди представительств в России нет, хотя планы такие были.

Даже после ввода санкций эти машины продолжают ввозить в Россию. Причина? «Электрокар не вошел в категорию премиальных автомобилей, запрещенных к импорту», – объяснил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Продолжают поступать и автомобили Tesla, хоть и неофициально.