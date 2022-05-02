В России вырастет популярность электромобилей: стало больше продаж, не все под санкциями, связи с Китаем (где даже есть машина за $1000)
Принцип электромобиля – движение от электродвигателя, который питается от аккумулятора. Несмотря на то, что продажи электромобилей в 2021 году выросли по всему миру (9% от продаж всех легковых автомобилей), их доля в общем потоке пока еще не слишком высока.
В том числе и в России.
Популярность электромобилей в России
На начало 2022 года по всей России содержится примерно 13 тысяч электромобилей. За первые три месяца года было приобретено 867 таких машин – это в три раза больше аналогичного периода в 2021-м.
Популярны и детские электромобили, они стоят от 4000 рублей, но, как правило, они стоят не менее 30 тысяч.
Как повлияли санкции на ввоз электромобилей в Россию
Официально поставок в Россию от европейцев или американцев не было, большая часть – от японской Nissan Leaf. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Васильев. Иностранных производителей среди представительств в России нет, хотя планы такие были.
Даже после ввода санкций эти машины продолжают ввозить в Россию. Причина? «Электрокар не вошел в категорию премиальных автомобилей, запрещенных к импорту», – объяснил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
Продолжают поступать и автомобили Tesla, хоть и неофициально.
Сколько стоят электромобили в России
Продажи в IV квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли более чем втрое. Самой популярной стала Toyota Prius за 825 тысяч рублей, в тройке были Nissan Note e-Power за 750 тысяч и Honda Vezel Hybrid за 1 миллион 180 тысяч. Самый дорогой автомобиль в топ-10 стоил два миллиона, самый дешевый – чуть более полумиллиона рублей.
Касаемо известных моделей Tesla – поддержанный электрокар S75 стоит около четырех миллионов рублей, а новый – от семи миллионов.
В сравнении – в Китае на конец 2021 года средняя стоимость электромобиля в переводе на рубли составляла около 1,6 миллиона, в США – 2,6 млн, в странах ЕС – чуть больше трех миллионов.
Сколько стоит самый дешевый электромобиль
В начале 2020-х еще больше прославилась китайская компания Changli – она продавала электромобиль стоимостью 900 долларов (около 64 тысяч рублей). Главный редактор сайта Jalopnik Джейсон Торчински приобрел его летом 2020-го и рассказывал о нем на сайте. Вслед за ним такой электромобиль купили несколько его читателей.
Максимальная скорость машины – 40 км/ч, запаса энергии хватает на 37 км пробега. Модель постоянно дорабатывается. Сейчас на сайте alibaba.com можно найти электромобили Changli стоимостью до $1000.
Почему популярность электромобилей в России увеличится
- Несколько причин:
- Отсутствие налогов на них.
- Увеличение расходов на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, возможным ростом на запчасти и топливо для них.
В Китае растет популярность электромобилей – с этой страной экономические отношения будут развиты больше в условиях санкций со стороны ЕС и США.
Пока нет возможности привозить электромобили из Китая, но в перспективе она наверняка появится, к тому же и запчасти к ним можно будет заказывать из Китая.
Осенью 2021-го стало известно, что за последние десять лет цены на электромобили в Китае снизились на 47%. Электромобили уже занимают более 10% от общего объема продаж. Все это происходит в том числе благодаря господдержке: местным производителям выделяются субсидии ради снижения выбросов углекислого газа.
Можно ли превратить автомобиль в электромобиль
В России уже открылся первый сервис, который переводит обычные автомобили на двигателях внутреннего сгорания в электрокары. Его в Москве открыл Edison Technologies – производитель сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей.
Что для этого требуется: установка электродвигателя, установка батарей, затем точечная настройка и оптимизация автомобиля с перепрошиванием систем ABS и ESP. Срок – до восьми недель, а стоимость – от полутора миллиона рублей.
А как с сервисом в России
Минстранс подготовил поправки к закону «Об организации дорожного движения». Власти всех российских городов должны будут организовать парковочные места, оборудованные зарядными станциями для электромобилей и гибридов. Число мест утверждает каждый регион самостоятельно.
В августе 2021 года в России была утверждена концепция по развитию производства электрического автотранспорта. Согласно ей, 10% от всех производимых машин должны быть оборудованы батареями и электродвигателями. Предполагалось, что к 2030 году число российских электрокаров достигнет 730 тысяч.