Парню надоело 20 лет ждать дома хороший интернет и платить за кабель – и он сам стал провейдером: набрал клиентов на $2,6 млн
Как выглядит путь к успеху Джареда Мауха из Мичигана:
🔌 В 2002 году Маух переехал в свой дом – к нему подключили линию интернета со скоростью в 1,5 Мбит/с. По тем временам – вполне приличные мощности. Маух живет в городе Скио, чья численность – около 20 тысяч человек.
🔌 С годами потребность в скорости росла, а провайдер никак не проводил новую линию. Наконец (это был Comcast), предложил – будет 50 Мбит/с, но надо заплатить $50 тысяч. На $10 тысяч Маух еще был согласен, но платить в пять раз больше не захотел.
🔌 В 2015-м свои услуги предложил AT&T, но смысла не было никакого – те же 1,5 Мбит/с.
🔌 Еще через год Маух основал собственную компанию по предоставлению интернет-услуг, назвав ее Washtenaw Fiber Properties LLC. С ее помощью протянул линию к своему дому и заодно подключил соседей. Все это обошлось в $145 тысяч. Казалось бы, еще гораздо дороже, но клиентская база росла.
🔌 В марте 2020-го он обязал подрядчика проложить два параллельных трубопровода – один с кабелями, а другой – пустой, в котором можно было провести линию помощнее.
🔌 Сам протягивал оптоволокно – для этого собрал нужную конструкцию на основе арендованного воздушного компрессора, потратив гораздо меньше, чем мог бы при покупке целостного агрегата. А еще – приобрел установку направленного бурения для прокладывания кабеля под дорогами без выкапывания огромных ям.
🔌 Первые клиенты за подключение и монтаж оборудования платили не более $199, новые – $599. Расценки интернета – $65 в месяц за 50 Мбит/с, $75 – за 250 Мбит/с и $99 – за 500 Мбит/с.
🔌 К январю 2021-го компания Мауха уже обслужила 30 домов и получила 70% клиентов вместо планируемых 35%. Некоторые клиенты платили ему авансом сразу по $5 тысяч.
🔌 Маух на этом не остановился – обратился в госфонд по обеспечению интернетом населенных пунктов. Так весной 2022-го он получил $2,6 млн на реализацию программы.
Обязанности – подключить еще 417 адресов. Они распространятся через еще почти 600 клиентов. Расценки для безлимитного интернета жителям – $55 в месяц за 100 Мбит/с и $79 – за 1 Гбит/с.
🔌 По словам Мауха, обслуживание каждого из домов обойдется в более чем $30 тысяч. Первый дом был подключен уже в июне.
🔌 Округу Уоштено в Мичигане был выделен $71 миллион от правительства США на различные инфраструктурные проекты – часть средств пошла на интернет. После исследования были определены необслуживаемые места. «По моей дикой глупости или, напротив, гениальности, я пока еще не решил, я сделал ставку на весь проект в районе и в итоге победил в конкурсе», – рассказывал Маух. Его компания стала одним из четырех провайдеров, выбранных Уоштено.
По контракту, все расходы по проекты должен быть учтены к концу 2024 года, а завершение проекта запланировано на конец 2026-й.
Но работа в собственной компании – что удивительно – не основная часть занятости Мауха. Он по-прежнему трудится старшим сетевым архитектором компании Akamai, которая занимается веб-сайтами. Маух не планировал тратить больше 10 часов в месяц на собственную компанию, но теперь с госзаказом точно придется работать в ней чаще.
Помимо этого, Маух дарит бесплатный доступ 250 Мбит/с местной церкви, у которой были проблемы как раз с Comcast. Еще – предоставляет оптоволоконные соединения к вышкам сотовой связи для крупного оператора.
Однажды была такая история: Маух использовал арендованный воздушный компрессор, чтобы продуть трубопроводы, так как в них скапливалась вода. На другом конце запаниковали люди: подумали, что из-под земли идет дым. Два дня подряд вызывали пожарных, так как поднимался туман, а они не могли понять, в чем проблема. Маух объяснял людям, что произошло.
«Теперь меня знают все мои соседи, – говорит о себе Маух. – Теперь и я сам познакомился со многими людьми. Но в их телефонах меня все так же зовут «парень с оптоволоконным кабелем».