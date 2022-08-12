Парню надоело 20 лет ждать дома хороший интернет и платить за кабель – и он сам стал провейдером: набрал клиентов на $2,6 млн

Как выглядит путь к успеху Джареда Мауха из Мичигана:

🔌 В 2002 году Маух переехал в свой дом – к нему подключили линию интернета со скоростью в 1,5 Мбит/с. По тем временам – вполне приличные мощности. Маух живет в городе Скио, чья численность – около 20 тысяч человек.

🔌 С годами потребность в скорости росла, а провайдер никак не проводил новую линию. Наконец (это был Comcast), предложил – будет 50 Мбит/с, но надо заплатить $50 тысяч. На $10 тысяч Маух еще был согласен, но платить в пять раз больше не захотел.

🔌 В 2015-м свои услуги предложил AT&T, но смысла не было никакого – те же 1,5 Мбит/с.

🔌 Еще через год Маух основал собственную компанию по предоставлению интернет-услуг, назвав ее Washtenaw Fiber Properties LLC. С ее помощью протянул линию к своему дому и заодно подключил соседей. Все это обошлось в $145 тысяч. Казалось бы, еще гораздо дороже, но клиентская база росла.

🔌 В марте 2020-го он обязал подрядчика проложить два параллельных трубопровода – один с кабелями, а другой – пустой, в котором можно было провести линию помощнее.

🔌 Сам протягивал оптоволокно – для этого собрал нужную конструкцию на основе арендованного воздушного компрессора, потратив гораздо меньше, чем мог бы при покупке целостного агрегата. А еще – приобрел установку направленного бурения для прокладывания кабеля под дорогами без выкапывания огромных ям.