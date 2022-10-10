Дети все меньше понимают время по часам со стрелками: теперь Великобритания убирает их из кабинетов на экзаменах

GCSE – это аттестат о среднем образовании в Великобритании, обязательная сдача которого позволяет продолжить обучение. Экзаменационные залы по GCSE отказываются от использования аналоговых часов.

Что об этом известно:

Дети уже к семи годам должны уметь определять время по аналоговым часам, но сейчас далеко не все это умеют.

Причина в том, что школьники привыкают смотреть время на электронных часах на экранах своих телефонов.

Учителя опасаются, что по этим часам школьники не смогут правильно определить время до окончания экзамена или будут отвлекаться на то, чтобы понять, сколько времени осталось.

Основатель благотворительной организации Oasis Charitable Trust Стив Чалк рассказывал The Times, что его школы (организация объединяет примерно полсотни) сочетают и цифровые, и аналоговые часы – это позволяет проще подходить к проблеме.

Джереми Хоббинс из Бирмингемского университета не видит серьезных проблем: «Опасения, что Apple Watch могут убить индустрию механических часов, оказались необоснованными, к тому же и у них на экранах можно выставить аналоговые часы».

Но вопрос об использовании аналоговых часов в школах затрагивается в Великобритании несколько лет. В 2018 году преподаватели уже стали убирать часы из классов, так как заметили, что ученики не ориентируются по времени. Некоторые из них даже пожаловались, что не смогли понять время по аналоговым часам.