Дети все меньше понимают время по часам со стрелками: теперь Великобритания убирает их из кабинетов на экзаменах
GCSE – это аттестат о среднем образовании в Великобритании, обязательная сдача которого позволяет продолжить обучение. Экзаменационные залы по GCSE отказываются от использования аналоговых часов.
Что об этом известно:
- Дети уже к семи годам должны уметь определять время по аналоговым часам, но сейчас далеко не все это умеют.
- Причина в том, что школьники привыкают смотреть время на электронных часах на экранах своих телефонов.
- Учителя опасаются, что по этим часам школьники не смогут правильно определить время до окончания экзамена или будут отвлекаться на то, чтобы понять, сколько времени осталось.
Основатель благотворительной организации Oasis Charitable Trust Стив Чалк рассказывал The Times, что его школы (организация объединяет примерно полсотни) сочетают и цифровые, и аналоговые часы – это позволяет проще подходить к проблеме.
Джереми Хоббинс из Бирмингемского университета не видит серьезных проблем: «Опасения, что Apple Watch могут убить индустрию механических часов, оказались необоснованными, к тому же и у них на экранах можно выставить аналоговые часы».
Но вопрос об использовании аналоговых часов в школах затрагивается в Великобритании несколько лет. В 2018 году преподаватели уже стали убирать часы из классов, так как заметили, что ученики не ориентируются по времени. Некоторые из них даже пожаловались, что не смогли понять время по аналоговым часам.
Заместитель генерального секретаря Ассоциации школ и колледжей Британии Малкольм Тробе тогда сказал публично, что современное поколение не так хорошо вычисляет время на аналоговых часах, так как сверяет его по компьютерам и телефонам. Учитель английского языка из Лондона Стефани Кинан подтвердила: ученики старших классов не понимают время по обычным часам, поэтому в экзаменационных классах устанавливаются цифровые.
Вдобавок к этому говорилось и о том, что вместе с непониманием принципа работы обычных часов школьники не умеют правильно держать ручку. Причина в том, что пальцы лучше заточены под работу на телефоне или планшете, поэтому навыки для удержания карандаша или ручки просто не развиваются.
В США тоже затрагивался вопрос о часах. Например, в 2017 году, согласно опросу, проведенному в Оклахоме, только у одного из ребенка из десяти есть часы со стрелками в доме. Лишь каждый пятый может понять, какое время на них указано.
Проблема понимания аналоговых часов среди детей затрагивалась еще в 2014-м. Вопрос поднял учитель из Аризоны и приводил разные мнения коллег – некоторые считали, что аналоговые часы отображают время ярче, они полезнее для мозга и лучше подходят для тайм-менеджмента.
Несколько лет назад был популярен ролик, в котором дети из Великобритании пытаются ответить на вопрос о времени, глядя на обычные часы. Удается не всем.