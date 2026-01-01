Канье Уэст

Дата рождения
8 июня 1977 г.
Факт
Был женат на Ким Кардашьян
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Канье покупает соцсеть Parler – потому что его банят остальные: что это за площадка, при чем тут Трамп и заявления о евреях и BLM
#Канье Уэст
Почему Канье и adidas ругаются, хотя их союз стоит $1,5 млрд: злость из-за плагиата и потери контроля и обложка о смерти гендиректора
#Канье Уэст
Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать
#Канье Уэст
Канье Уэст обвиняет в плагиате adidas, с которым вместе делает обувь Yeezy: намекает на разрыв и зовет «поговорить»
#adidas
Канье и Ким – вся история большой любви и большого развода
#Канье Уэст
Канье Уэст представил Donda 2 на стадионе: швырял микрофон из-за плохого звука, сжег на сцене дом детства и заставил зрителей 2,5 часа слушать сердцебиение
#Канье Уэст
Как хорошо вы знаете Канье Уэста? Тест о творчестве и биографии
#Канье Уэст
О чем поет Канье Уэст. Разбираем его тексты на 21 примере
#Канье Уэст
Канье Уэст выпустит Donda 2 не на стримингах, а на собственном плеере за 200$: без экрана, мягком на ощупь и с редактурой треков. Зачем он это изобрел?
#Канье Уэст
Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте
#Канье Уэст
Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии
#Канье Уэст
Месси − это Канье Уэст. Задолбали оба
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#Лионель Месси
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Какую музыку слушает Смолов: Канье, The Weeknd и еще 19 имен
#Федор Смолов
Канье Уэст выпустил альбом Donda (наконец-то!): черный квадрат на обложке, недоступная песня и аж 27 треков
#Канье Уэст
Канье Уэст переехал жить на стадион, где показывал новый альбом Donda: построил там студию, позвал повара, ходит к футбольным фанатам
#Канье Уэст
Канье Уэст показал отрывок нового альбома Donda. Это реклама с лучшей бегуньей страны, которая не попадет на Олимпиаду из-за марихуаны
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#Шакарри Ричардсон
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Самые дорогие кроссовки в мире – 1,8 млн долларов за одну старую пару. В них Канье Уэст выступал на «Грэмми» и начал историю Yeezy
#Канье Уэст
Канье Уэст выпускает новые кроссовки-хинкали (что?) Это Yeezy 451 за $200 очень-очень странной формы
#Канье Уэст
Канье Уэст – 👑. Смотрит НБА на 30-метровом экране
#Канье Уэст