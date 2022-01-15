Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте

Оказалось, это обложка нового трека «Eazy» – совместная работа с рэпером The Game.

Сначала все обсуждали обложку – почти всем она кажется неприятной и жестокой. Шум дошел до американской организации по защите прав животных PETA. Ее глава Ингрид Ньюкирк напомнил, что в мире до сих пор разделывают и продают обезьян на мясных рынках:

«Они – собратья-приматы и не принадлежат нам, чтобы злоупотреблять ими в каких-либо целях ни в лабораториях, ни в зоопарках, ни в кино, ни на мясных рынках».

Но потом все стали обсуждать текст. Тут еще интереснее.