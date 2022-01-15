Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте
Канье Уэст (далее в тексте – просто Ye) опубликовал в инстаграме фото обезьяны без кожи с подписью: «Моя жизнь никогда не была легкой».
Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии
Сначала многим показалось, что это ответ Ye на недавний случай, когда он ударил фаната, который попросил фото.
Оказалось, это обложка нового трека «Eazy» – совместная работа с рэпером The Game.
Сначала все обсуждали обложку – почти всем она кажется неприятной и жестокой. Шум дошел до американской организации по защите прав животных PETA. Ее глава Ингрид Ньюкирк напомнил, что в мире до сих пор разделывают и продают обезьян на мясных рынках:
«Они – собратья-приматы и не принадлежат нам, чтобы злоупотреблять ими в каких-либо целях ни в лабораториях, ни в зоопарках, ни в кино, ни на мясных рынках».
Но потом все стали обсуждать текст. Тут еще интереснее.
«Бог спас меня от этой аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону»
Тут отсылка к двум ситуациям.
Во-первых, к аварии 2002 года. Ye выехал из студии, заснул за рулем и врезался в другую машину. Он сломал нос, челюсть и лицо, не мог открывать рот (необычный прикус у Ye появился как раз из-за травмы). Ye провел в больнице две недели и признавался, что именно после аварии все переосмыслил и по-настоящему начал рэп-карьеру:
«Думаю, после аварии я стал по-другому подходить ко времени. Раньше я уделял свое время людям и вещам, которые мне были не интересны. Эта авария дала мне возможность заняться тем, что я действительно хотел»
Во-вторых, кто такой Пит Дэвидсон? Это комик из шоу Saturday Night Live, который, видимо, сейчас встречается с женой Ye Ким Кардашьян. В инстаграме она еще подписана как Кардашьян Уэст, но таблоиды постоянно фотографируют ее вместе с Дэвидсоном.
Кардашьян публично не подтверждала факт отношений с Дэвидсоном, но на вопрос «Кто ваш любимый комик SNL?» ответила: «Вы знаете моего любимчика».
Кардашьян и Ye переживают долгий развод. Ye говорит, что Кардашьян не дает ему видеться с детьми, адвокаты Кардашьян говорят, что это не так.
Ye купил дом по соседству с Кардашьян и тоже об этом читает в треке:
«Некастодиальный папа, я купил дом по соседству
Как ты думаешь, зачем по-настоящему быть богатым?»
Некастодиальный родитель – этот тот, кто не имеет полной опеки над ребенком.
О новой девушке, модели Джулии Фокс, Ye тоже коротко сказал:
«Моя новая сучка плохая»