Канье Уэст
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#Канье Уэст

Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте

37 минут назад

Канье Уэст (далее в тексте – просто Ye) опубликовал в инстаграме фото обезьяны без кожи с подписью: «Моя жизнь никогда не была легкой».

Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии

Сначала многим показалось, что это ответ Ye на недавний случай, когда он ударил фаната, который попросил фото. 

Оказалось, это обложка нового трека «Eazy» – совместная работа с рэпером The Game.

Сначала все обсуждали обложку – почти всем она кажется неприятной и жестокой. Шум дошел до американской организации по защите прав животных PETA. Ее глава Ингрид Ньюкирк напомнил, что в мире до сих пор разделывают и продают обезьян на мясных рынках: 

«Они – собратья-приматы и не принадлежат нам, чтобы злоупотреблять ими в каких-либо целях ни в лабораториях, ни в зоопарках, ни в кино, ни на мясных рынках».

Но потом все стали обсуждать текст. Тут еще интереснее. 

zumapress / global look press

«Бог спас меня от этой аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону»

Тут отсылка к двум ситуациям. 

Во-первых, к аварии 2002 года. Ye выехал из студии, заснул за рулем и врезался в другую машину. Он сломал нос, челюсть и лицо, не мог открывать рот (необычный прикус у Ye появился как раз из-за травмы). Ye провел в больнице две недели и признавался, что именно после аварии все переосмыслил и по-настоящему начал рэп-карьеру:

«Думаю, после аварии я стал по-другому подходить ко времени. Раньше я уделял свое время людям и вещам, которые мне были не интересны. Эта авария дала мне возможность заняться тем, что я действительно хотел»

Во-вторых, кто такой Пит Дэвидсон? Это комик из шоу Saturday Night Live, который, видимо, сейчас встречается с женой Ye Ким Кардашьян. В инстаграме она еще подписана как Кардашьян Уэст, но таблоиды постоянно фотографируют ее вместе с Дэвидсоном. 

Кардашьян публично не подтверждала факт отношений с Дэвидсоном, но на вопрос «Кто ваш любимый комик SNL?» ответила: «Вы знаете моего любимчика».

Кардашьян и Ye переживают долгий развод. Ye говорит, что Кардашьян не дает ему видеться с детьми, адвокаты Кардашьян говорят, что это не так. 

Ye купил дом по соседству с Кардашьян и тоже об этом читает в треке:

«Некастодиальный папа, я купил дом по соседству

Как ты думаешь, зачем по-настоящему быть богатым?»

Некастодиальный родитель – этот тот, кто не имеет полной опеки над ребенком.

О новой девушке, модели Джулии Фокс, Ye тоже коротко сказал:

«Моя новая сучка плохая»

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