Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать
DJ Khaled представил релиз альбома God Did. Всего туда включены 18 треков – один из них идет 20 секунд. Под третьим номером в альбоме стоит трек Use This Gospel. Это ремикс на работу Канье Уэста с его альбома Jesus Is King (2019).
Куплет на ремиксовую версию песни записал Эминем. Так получился первый с 2009 года фит Эминема и Канье Уэста. В тот момент выходил трек Forever, где с ними были Дрейк и Лил Уэйн. Продюсером нового трека выступил Dr. Dre. Он был анонсирован еще в 2020 году.
Что надо знать о ремиксе на песню Use This Gospel – о чем там читает Эминем
Первоначальная версия трека Use This Gospel включала в себя других приглашенных артистов – Clipse (NoMalice + Pusha T) и Kenny G. В материале The New York Times проводился анализ песни Use This Gospel и всего альбома Jesus Is King. Вывод: через него Канье Уэст показывает постепенное сближение с религией и проговаривает путь в рай: «Это трудная дорога».
Такой была эта песня в 2019-м:
Новый трек Use This Gospel наполнен отсылками к религии. Эминем рассуждает о том, возможно ли сохранить веру. Еще Эминем утверждает, что молитва – это его оружие. Приходит к мысли об отсутствии безупречных людей и борьбе с дьявольскими искушениями и подстрекательствами. Там есть слова: «Мой спаситель, я зову тебя, чтобы ты спас меня из глубин отчаяния».
Эминем проговаривает эти идеи в куплете, а сам Канье помогает ему в припевах. Его слова: «Используйте Евангелие для защиты. Это трудная дорога на небеса». На протяжении всего трека сохраняется идея, что вера помогает против беды: «Святые ангелы нас защищают». Такими отсылками к религии пропитаны и еще несколько треков с 13-го альбома DJ Khaled.
Как эта песня попала на новый альбом DJ Khaled – и почему не вышла у самого Канье
Канье действительно сделал новую версию песни Use This Gospel еще в 2020-м. Уже тогда Эминем записал для нее куплет. Канье писал о готовности трека и благодарил Эминема за участие. Еще рассказывал, что мелодия Use This Gospel стала любимой у его дочери Норт. Сам Канье планировал песню для своего альбома, но позже отказался от такой задумки.
DJ Khaled провел долгие переговоры, чтобы включить ремикс Use This Gospel в собственный альбом. Он был в постоянном контакте с Канье – тому сразу понравилась идея. Дальше DJ Khaled отправлял запросы Эминему и Dr. Dre. Цель – получить официальное согласие. Он занимался этим за несколько месяцев до официальной даты выхода альбома. И только недавно все согласовал.
Последняя совместная работа Эминема и Канье собрала 339 миллионов просмотров только на ютубе:
Перед выпуском альбома DJ Khaled назвал его подарком для всего мира. В релизе участвуют Lil Baby, Jay-Z, Future и другие звезды. Заглавная песня называется No Secret– это совместная работа DJ Khaled и Дрейка. Летом DJ Khaled поделился тизером альбома, где спросил у слушателей: «Я сделал этот альбом для верующих и неверующих. Они не верили в нас. А вы?»