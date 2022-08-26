Эминем и Канье Уэст выпустили трек о силе веры – это их первый фит за 13 лет, но он может вас разочаровать

DJ Khaled представил релиз альбома God Did. Всего туда включены 18 треков – один из них идет 20 секунд. Под третьим номером в альбоме стоит трек Use This Gospel. Это ремикс на работу Канье Уэста с его альбома Jesus Is King (2019).

Куплет на ремиксовую версию песни записал Эминем. Так получился первый с 2009 года фит Эминема и Канье Уэста. В тот момент выходил трек Forever, где с ними были Дрейк и Лил Уэйн. Продюсером нового трека выступил Dr. Dre. Он был анонсирован еще в 2020 году.