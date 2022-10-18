Канье покупает соцсеть Parler – потому что его банят остальные: что это за площадка, при чем тут Трамп и заявления о евреях и BLM

В первую очередь критика касалась «большой четверки» – Google, Amazon, Apple, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Создатель Parler Джон Матце обвинял их в непрозрачности и идеологическом давлении на пользователей.

В отличие от традиционного подхода к модерации (когда ей занимается команда модераторов), Parler перекладывал ответственность на самих пользователей и предлагал им самостоятельно скрывать контент. Такая политика и позиционирование привели к тому, что ядро Parler сформировалось из тех, кто искал альтернативу классическим соцсетям.

Трамписты, теории заговора и штурм Капитолия – как все узнали о Parler

Самые резонансные события вокруг Parler начинаются в ноябре 2020 года на фоне выборов президента США. Трамп и его сторонники заявляют о фальсификациях, а соцсети помечают их высказывания как недостоверные, что в очередной раз поднимает дискуссию о цензуре в соцсетях.

Parler к тому моменту так и не стал мейнстримной площадкой и не начал всерьез конкурировать с крупными платформами. Он больше похож на нишевую соцсеть, ядро которой состоит в основном из американских консерваторов и сторонников теорий заговора – тех, кого классические соцсети регулярно банят за фейки, разжигание ненависти и другие нарушения.

На фоне выборов интерес к Parler только вырос – за неделю в ноябре ее аудитория вырастает с 4,5 миллиона до 8 миллионов. Только теперь пользователи объединяются не столько вокруг борьбы с цензурой, сколько вокруг критики выборов. Главным движком этой критики становятся заявления Трампа, а кульминацией – 6 января 2021 года.