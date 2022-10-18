Канье покупает соцсеть Parler – потому что его банят остальные: что это за площадка, при чем тут Трамп и заявления о евреях и BLM
Канье Уэст в последние недели оказался в центре сразу нескольких скандалов из-за своих антисемитских высказываний и критики движения Black Lives Matter. Поведение Канье встретили на Западе критикой и удалением постов, но это не останавливает его – теперь он покупает собственную соцсеть Parler.
Parler позиционирует себя как альтернативу классическим соцсетям
Соцсеть существует с 2018 года и по функционалу напоминает твиттер: те же микроблоги с возможностью репостов и комментирования, столбцы с актуальным, рекомендованные профили. По функциям Parler мало чем отличается от классических соцсетей, но различия все-таки есть – в идеологии.
Дискуссия о цензуре в соцсетях и модерации контента уже активно велась к 2018 году. Parler на фоне нее предложил площадку, где ценят свободу слова, свободу дискуссии и конфиденциальность пользователей. Позиционирование соцсети строилось на противопоставлении IT-гигантам, которые регулярно критиковали из-за цензуры и непоследовательной политики модерации.
В первую очередь критика касалась «большой четверки» – Google, Amazon, Apple, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Создатель Parler Джон Матце обвинял их в непрозрачности и идеологическом давлении на пользователей.
В отличие от традиционного подхода к модерации (когда ей занимается команда модераторов), Parler перекладывал ответственность на самих пользователей и предлагал им самостоятельно скрывать контент. Такая политика и позиционирование привели к тому, что ядро Parler сформировалось из тех, кто искал альтернативу классическим соцсетям.
Трамписты, теории заговора и штурм Капитолия – как все узнали о Parler
Самые резонансные события вокруг Parler начинаются в ноябре 2020 года на фоне выборов президента США. Трамп и его сторонники заявляют о фальсификациях, а соцсети помечают их высказывания как недостоверные, что в очередной раз поднимает дискуссию о цензуре в соцсетях.
Parler к тому моменту так и не стал мейнстримной площадкой и не начал всерьез конкурировать с крупными платформами. Он больше похож на нишевую соцсеть, ядро которой состоит в основном из американских консерваторов и сторонников теорий заговора – тех, кого классические соцсети регулярно банят за фейки, разжигание ненависти и другие нарушения.
На фоне выборов интерес к Parler только вырос – за неделю в ноябре ее аудитория вырастает с 4,5 миллиона до 8 миллионов. Только теперь пользователи объединяются не столько вокруг борьбы с цензурой, сколько вокруг критики выборов. Главным движком этой критики становятся заявления Трампа, а кульминацией – 6 января 2021 года.
Коротко о 6 января. Сторонники Трампа проводят митинг в Вашингтоне и требуют непризнания победы Байдена. Во время митинга протестующие врываются в Капитолий США и на несколько часов захватывают его. Во время столкновений с полицией погибли пять человек, десятки задержаны.
События воспринимались в США как беспрецедентные – в особенности роль соцсетей в них. После них произошло исключение из инфополя тех, кто мог быть причастен к организации беспорядков – под отмену попала и Parler. Google и Apple удалили приложение из своих магазинов из-за проблем с модерацией, а Amazon отключил его от своих серверов, после чего соцсеть фактически ушла в офлайн.
Теперь Parler покупает Канье – после обвинений в антисемитизме
Со штурма Капитолия прошло почти два года. За это время Parler успел вернуться в онлайн и пересмотреть политику модерации. Соцсеть по-прежнему позиционирует себя как место для свободы слова, но стала внимательнее относиться к разжиганию ненависти.
В таком состоянии ее купил Канье Уэст – рэпер, модельер, бизнесмен, известный своим противоречивым поведением. Решение Канье последовало за чередой скандалов, начавшихся двумя неделями ранее. За это время он:
- Появился в футболке White Lives Matter на Неделе моды в Париже, а позже сказал, что это «забавно». В США эту фразу связывают со сторонниками идеи превосходства белой расы;
- Сделал серию антисемитских заявлений. В одном из них он утверждал, что готов обороняться от евреев, п в другом фактически воспроизвел теорию заговора о контроле мировых финансовых систем евреями. При этом он утверждал, что не может быть антисемитом, «потому что черные люди – тоже евреи»;
- Заявил, что Джордж Флойд, из-за смерти которого начались протесты Black Lives Matter в 2020 году, умер из-за наркотиков, а не из-за действий полиции.
Непонятно, насколько серьезен был Канье в своих высказываниях, какие цели у него были, связаны ли его заявления с его психическим заболеванием. Соцсети банили его посты и приостанавливали аккаунты – на фоне этого он и объявил о сделке с Parler.
«В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны быть уверенными, что у нас есть право на свободное выражение своего мнения», – прокомментировал он покупку.
Неизвестно ничего о планах Канье по Parler: поменяется ли политика соцсети, сохранится ли руководство, сделает ли он Parler своей основной площадкой для коммуникации.