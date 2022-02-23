Канье Уэст представил Donda 2 на стадионе: швырял микрофон из-за плохого звука, сжег на сцене дом детства и заставил зрителей 2,5 часа слушать сердцебиение
В ночь с 22 на 23 февраля Канье Уэст презентовал альбом Donda 2. Мероприятие проходило в Майами на стадионе клуба Дэвида Бэкхема. Саму презентацию Канье транслировал на своем ютуб-канале. Видео идет 4 часа 9 минут, но сама презентация начинается с 2:42:49 (до этого были звуки сердцебиения Канье).
Первые кадры – на сцене горящий дом и лужа. Этот дом – копия того, в котором Канье жил в детсте. Он уже появлялся во время презентаций Канье – когда он представлял первый альбом Donda в Чикаго.
Перед треком «Sci-Fi» прозвучали слова Ким Кардашьян: «Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. К тому же он самый богатый темнокожий в Америке. Настоящий талант, истинный гений. Он подарил мне замечательных детей».
Это часть монолога Кардашьян из ее выступления на Saturday Night Light. Кстати, там же работает ее молодой человек Пит Дэвидсон, но пара познакомилась не на программе.
Кстати, в треке «Eazy» есть панч, посвященный Дэвидсону:
«Бог спас меня от той аварии, чтобы я мог надрать зад Питу Дэвидсону».
Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте
Презентацию Donda 2 посетили знаменитости: Илон Маск, Френч Монтана, Рик Росс и другие звезды.
На презентации Канье выступили много известных исполнителей: Алиша Киз, рэпер The Game, Джек Харлоу, хип-хоп-трио Migos.
В одной песне даже был Мэрилин Мэнсон.
Главный момент презентации – сбой микрофона. Сначала Канье заменил его.
А потом психанул и бросил микрофон в лужу (уже во время выступления с Мэнсоном):
В соцсетях люди смеются, что именно Пит Дэвидсон управлял звуком во время выступления.
17 из исполненных треков новые, и они войдут в альбом Donda 2. Плюс в презентации были старые.
Один из самых интересных треков – «Selfish». Это фит с XXXTENTACION, который был убит в 2018 году. Когда XXXTENTACION умер в больнице, Канье написал в твиттере: «Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был». Позже Канье рассказывал, что считал его одним из самых талантливых рэперов поколения.
Канье Уэст обещал, что альбом Donda 2 выйдет не на стриминговых платформах, а на его собственном плеере (об этом мы подробнее писали здесь). Но пока что он не вышел нигде. Хотя 21 февраля Канье рассказывал: «Мы заработали 2 млн долларов [на продаже плеера] за 24 часа. Бог милостив. Спасибо, ребята, что вы присоединились».
Вот реакция на презентацию альбома:
«Только что прослушал новый альбом Donda 2. Как и любой Канье: он становится лучше с каждым разом, когда ты его переслушиваешь».
«Канье, это было просто супер. Но дай себе немного отдыха, чтобы и дальше радовать нас своим трудом».