Канье Уэст представил Donda 2 на стадионе: швырял микрофон из-за плохого звука, сжег на сцене дом детства и заставил зрителей 2,5 часа слушать сердцебиение

Перед треком «Sci-Fi» прозвучали слова Ким Кардашьян: «Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. К тому же он самый богатый темнокожий в Америке. Настоящий талант, истинный гений. Он подарил мне замечательных детей».

Это часть монолога Кардашьян из ее выступления на Saturday Night Light. Кстати, там же работает ее молодой человек Пит Дэвидсон, но пара познакомилась не на программе.

Кстати, в треке «Eazy» есть панч, посвященный Дэвидсону:

«Бог спас меня от той аварии, чтобы я мог надрать зад Питу Дэвидсону».

Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте