Канье Уэст выпустит Donda 2 не на стримингах, а на собственном плеере за 200$: без экрана, мягком на ощупь и с редактурой треков. Зачем он это изобрел?

Канье давно в сложных отношениях со стримингом. После выхода Donda он обвинял Apple Music в выпуске альбома без его согласия. Потом Канье еще переделывал выпущенный альбом: добавлял-убирал треки, вырезал из песен парты других рэперов.

В 2016-м Канье говорил, что альбом The Life of Pablo точно не выйдет в Apple Music. И появится эксклюзивом на сервисе Tidal. Но скоро The Life of Pablo все равно везде вышел.