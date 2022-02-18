Канье Уэст выпустит Donda 2 не на стримингах, а на собственном плеере за 200$: без экрана, мягком на ощупь и с редактурой треков. Зачем он это изобрел?
22 февраля Канье Уэст выпускает новый альбом – Donda 2 – продолжение альбома Donda, который вышел в конце лета 2021-го.
В инстаграме Канье уже запостил минутный отрывок из альбома и поделился главной сенсацией – альбом не выйдет на стриминговых сервисах.
Решение Канье оправдывает тем, что музыканты получают со стримингов всего 12% заработанных денег:
«Альбома не будет у Apple, Amazon, Spotify или YouTube. Сегодня артисты получают только 12% денег, которые делает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой системы угнетения. Пришло время взять контроль в свои руки и построить свою систему. Переходи на stemplayer.com прямо сейчас и делай заказ».
Stemplayer.com – это сайт, где продается карманный плеер Stem Player с объемом памяти в 8 ГБ. Он стоит $200 и позволяет микшировать треки: убирать вокал, ускорять и реверсировать запись, зацикливать отдельные куски. Альбом Donda тоже выходил на Stem Player, но на всех стриминговых платформах появился.
Вот как он работает.
Stem Player отличается от обычного плеера мягкостью. Обзорщики техники пишут, что плеер Канье приятно держать в руках. У Stem Player нет экрана, который бы, например, отражал список треков. Только несколько кнопок и световые датчики.
С помощью датчиков как раз и можно менять сам трек. Например, полностью убирать вокал или наоборот – оставлять только голос.
Stem Player разработал друг Канье – разработчик Алекс Клейн и основатель компании Kano. Она делает компьютеры, которые может легко разобрать человек, «IKEA в мире компьютеров». Теперь Клейн помогает Канье. На Stem Player его вдохновили его воскресные службы Канье:
«Цель технологии всегда была ясна: «Как мы можем сделать устройство, которое очень маленькое, громкое, которое объединяет людей и позволяет вам брать музыку и держать ее в руке или в кармане?»
Другие идеи, которые Канье закладывает в Stem Player:
- Плеер должен быть продолжением тела, поэтому он мягкий и помещается в руку.
- Любой человек – не просто потребитель, а творец. Поэтому он может менять готовый трек до неузнаваемости парой движений пальцами.
- Окружающий мир должен быть простым и понятным. Поэтому Stem Player не перегружен интерфейсом.
Но теперь еще Stem Player – инструмент для Канье для борьбы со стриминговой системой.
Канье давно в сложных отношениях со стримингом. После выхода Donda он обвинял Apple Music в выпуске альбома без его согласия. Потом Канье еще переделывал выпущенный альбом: добавлял-убирал треки, вырезал из песен парты других рэперов.
В 2016-м Канье говорил, что альбом The Life of Pablo точно не выйдет в Apple Music. И появится эксклюзивом на сервисе Tidal. Но скоро The Life of Pablo все равно везде вышел.