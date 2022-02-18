Канье Уэст выпустит Donda 2 не на стримингах, а на собственном плеере за 200$: без экрана, мягком на ощупь и с редактурой треков. Зачем он это изобрел?

Решение Канье оправдывает тем, что музыканты получают со стримингов всего 12% заработанных денег:

«Альбома не будет у Apple, Amazon, Spotify или YouTube. Сегодня артисты получают только 12% денег, которые делает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой системы угнетения. Пришло время взять контроль в свои руки и построить свою систему. Переходи на stemplayer.com прямо сейчас и делай заказ».

Stemplayer.com – это сайт, где продается карманный плеер Stem Player с объемом памяти в 8 ГБ. Он стоит $200 и позволяет микшировать треки: убирать вокал, ускорять и реверсировать запись, зацикливать отдельные куски. Альбом Donda тоже выходил на Stem Player, но на всех стриминговых платформах появился.

Вот как он работает.