Donda 2

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11-й студийный альбом американского рэпера Канье Уэста
Дата выхода
22 февраля 2022 г.
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Материалы
Материалы
Канье Уэст представил Donda 2 на стадионе: швырял микрофон из-за плохого звука, сжег на сцене дом детства и заставил зрителей 2,5 часа слушать сердцебиение
#Канье Уэст
Канье Уэст выпустит Donda 2 не на стримингах, а на собственном плеере за 200$: без экрана, мягком на ощупь и с редактурой треков. Зачем он это изобрел?
#Канье Уэст
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