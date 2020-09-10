Канье Уэст
НБА
баскетбол
Торонто (б)
Бостон Селтикс
Канье Уэст – 👑. Смотрит НБА на 30-метровом экране
10 сентября, 14:51
Канье Уэст показал в твиттере, как смотрит матч НБА «Бостон» – «Торонто» на экране размером 100 футов (это чуть больше 30 метров). Где именно это происходит (в особняке Канье или частном кинотеатре), неизвестно.
Канье смотрел игру вместе со своим двоюродным братом Рики Андерсоном (это он на видео стоит вблизи экрана).
Канье Уэст часто ходил на игры НБА до пандемии. И даже обещал ее реформировать, если станет президентом США:
«Когда я стану президентом, то НБА откроется на всем пути от Нигерии до Наньчана, и мир увидит, как играют величайшие спортсмены».
А про Кобе Брайанта Канье (вместе они дружили, тренировались и рекламировали Nike) после его смерти сказал:
«Он был баскетбольной версией меня, а я – его рэп-версия».
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