  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Антон Миранчук
  • Анна Щербакова
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#Александр Овечкин #Хоккей #Анна Щербакова #Антон Миранчук

Овечкин запустил челлендж по выпадам с клюшкой. Миранчук и Щербакова сразу влетели в топ

13 мая, 22:30

CTK/Global Look Press

Мы на «Голе» рассказывали о домашних тренировках и даже спрашивали советы у профессиональных футболистов. Прошел месяц, но звезды спорта по-прежнему продвигают изоляцию и рассказывают о занятиях дома. Чтобы было веселее, каждый продвигает собственный челлендж. Криштиану Роналду – главный организатор домашнего кубка от Nike.

Весь апрель именно от Роналду шли основные задумки по челленджам. Теперь Nike запустил тему «Совместные усилия», куда привлек сразу нескольких топ-спортсменов. Каждый день один из них выкладывает упражнение от себя. Задача всех остальных – повторить и сделать лучше. Легкоатлетка Кастер Семеня в понедельник предложила отжимания:

Дальше – Вирджил ван Дейк. Его упражнение продвигали игрок «Ливерпуля» Энди Робертсон и баскетболист НБА Эли Окобо

В среду эстафету как раз принял Александр Овечкин. Кто сделает больше выпадов за 45 секунд? Самого Овечкина хватило на 91 повторение.

Вместо клюшки можно использовать любую палку – это пояснила фигуристка Анна Щербакова. Она перебила достижение Овечкина (111).

Антон Миранчук тоже справился хорошо (106), но в комментариях ему указали на не совсем правильное выполнение упражнения.

Включилась и нигерийская футболистка Дисайр Опаранози:

Челлендж от Овечкина уже разошелся по инстаграму:

Овечкин не первый раз участвует в челленджах во время изоляции. Он поддерживал задумку Михаила Галустяна – по ней спортсмены меняли образы. Овечкин сбрил бороду, а потом бросил вызов другим хоккеистам. В их числе был и Евгений Малкин, который побрился как раз за неделю до этого вызова.

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