Овечкин запустил челлендж по выпадам с клюшкой. Миранчук и Щербакова сразу влетели в топ

Мы на «Голе» рассказывали о домашних тренировках и даже спрашивали советы у профессиональных футболистов. Прошел месяц, но звезды спорта по-прежнему продвигают изоляцию и рассказывают о занятиях дома. Чтобы было веселее, каждый продвигает собственный челлендж. Криштиану Роналду – главный организатор домашнего кубка от Nike.

Весь апрель именно от Роналду шли основные задумки по челленджам. Теперь Nike запустил тему «Совместные усилия», куда привлек сразу нескольких топ-спортсменов. Каждый день один из них выкладывает упражнение от себя. Задача всех остальных – повторить и сделать лучше. Легкоатлетка Кастер Семеня в понедельник предложила отжимания: