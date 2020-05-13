- Александр Овечкин
- Хоккей
- Антон Миранчук
- Анна Щербакова
Овечкин запустил челлендж по выпадам с клюшкой. Миранчук и Щербакова сразу влетели в топ
Мы на «Голе» рассказывали о домашних тренировках и даже спрашивали советы у профессиональных футболистов. Прошел месяц, но звезды спорта по-прежнему продвигают изоляцию и рассказывают о занятиях дома. Чтобы было веселее, каждый продвигает собственный челлендж. Криштиану Роналду – главный организатор домашнего кубка от Nike.
Весь апрель именно от Роналду шли основные задумки по челленджам. Теперь Nike запустил тему «Совместные усилия», куда привлек сразу нескольких топ-спортсменов. Каждый день один из них выкладывает упражнение от себя. Задача всех остальных – повторить и сделать лучше. Легкоатлетка Кастер Семеня в понедельник предложила отжимания:
Дальше – Вирджил ван Дейк. Его упражнение продвигали игрок «Ливерпуля» Энди Робертсон и баскетболист НБА Эли Окобо.
В среду эстафету как раз принял Александр Овечкин. Кто сделает больше выпадов за 45 секунд? Самого Овечкина хватило на 91 повторение.
Вместо клюшки можно использовать любую палку – это пояснила фигуристка Анна Щербакова. Она перебила достижение Овечкина (111).
Антон Миранчук тоже справился хорошо (106), но в комментариях ему указали на не совсем правильное выполнение упражнения.
Включилась и нигерийская футболистка Дисайр Опаранози:
Челлендж от Овечкина уже разошелся по инстаграму:
Овечкин не первый раз участвует в челленджах во время изоляции. Он поддерживал задумку Михаила Галустяна – по ней спортсмены меняли образы. Овечкин сбрил бороду, а потом бросил вызов другим хоккеистам. В их числе был и Евгений Малкин, который побрился как раз за неделю до этого вызова.