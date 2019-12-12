Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!

Матч с «Бостоном» для Овечкина стал не самым лучшим в этом сезоне. Во-первых, не набрал ни одного результативного очка. Во-вторых, впервые в этом сезоне он ни разу не бросил в створ ворот соперника.

Самый запоминающийся эпизод – столкновение с арбитром Джоном Макайзеком, в которого Овечкин влетел со спины. Посмотрите на этот эпизод.