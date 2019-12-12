Александр Овечкин
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Бостон (х) #Вашингтон #Нью-Йорк Рейнджерс

Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!

12 декабря 2019, 10:35

Матч с «Бостоном» для Овечкина стал не самым лучшим в этом сезоне. Во-первых, не набрал ни одного результативного очка. Во-вторых, впервые в этом сезоне он ни разу не бросил в створ ворот соперника.

Самый запоминающийся эпизод – столкновение с арбитром Джоном Макайзеком, в которого Овечкин влетел со спины. Посмотрите на этот эпизод.

Макайзек ушел со льда из-за травмы и отправился сразу же на обследование. Комментатор SportsNet (на видео это слышно) оправдывает Овечкина: «Ови не видел его. Он смотрел на соперника и не заметил рефери».

Интересно, что это не первый раз в сезоне, когда арбитрам доставалось от Овечкина. В ноябре в матче с «Рейнджерс» он попал шайбой в лицо Фурману Саусу. После этого Саусу наложили несколько швов, и он спокойно продолжил матч.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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