Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
Матч с «Бостоном» для Овечкина стал не самым лучшим в этом сезоне. Во-первых, не набрал ни одного результативного очка. Во-вторых, впервые в этом сезоне он ни разу не бросил в створ ворот соперника.
Самый запоминающийся эпизод – столкновение с арбитром Джоном Макайзеком, в которого Овечкин влетел со спины. Посмотрите на этот эпизод.
Макайзек ушел со льда из-за травмы и отправился сразу же на обследование. Комментатор SportsNet (на видео это слышно) оправдывает Овечкина: «Ови не видел его. Он смотрел на соперника и не заметил рефери».
Интересно, что это не первый раз в сезоне, когда арбитрам доставалось от Овечкина. В ноябре в матче с «Рейнджерс» он попал шайбой в лицо Фурману Саусу. После этого Саусу наложили несколько швов, и он спокойно продолжил матч.