фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Софья Самодурова
Александра Трусова
Станислава Константинова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Майя Хромых
Дарья Усачева
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Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
час назад
Завершились женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. Тройка лидеров выглядит так:
- Анна Щербакова – 264,10
- Камила Валиева – 254,01
- Александра Трусова – 246,37
Анна Щербакова лидировала после короткой программы. Тогда у нее была одышка после выступления. Потом она чисто исполнила произвольную.
Для Камилы Валиевой этот чемпионат России стал первым на взрослом уровне.
Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. Перед выступлением были опасения, что она снимется с соревнований. Тренер Мишин рассказывал, что влияют последствия коронавируса.
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