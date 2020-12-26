фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию
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Станислава Константинова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Майя Хромых
Дарья Усачева
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#фигурное катание #Анна Щербакова #Александра Трусова #Майя Хромых #Станислава Константинова #Камила Валиева #Чемпионат России по фигурному катанию #Софья Самодурова #Елизавета Туктамышева #Дарья Усачева

Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла

час назад

AFLO/Global Look Press

Завершились женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. Тройка лидеров выглядит так:

  1. Анна Щербакова – 264,10
  2. Камила Валиева – 254,01
  3. Александра Трусова – 246,37

Анна Щербакова лидировала после короткой программы. Тогда у нее была одышка после выступления. Потом она чисто исполнила произвольную.

Для Камилы Валиевой этот чемпионат России стал первым на взрослом уровне.

Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. Перед выступлением были опасения, что она снимется с соревнований. Тренер Мишин рассказывал, что влияют последствия коронавируса.

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#Александра Трусова
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#Камила Валиева
#Чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Самодурова
#Елизавета Туктамышева
#Дарья Усачева