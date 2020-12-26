Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла

Завершились женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию. Тройка лидеров выглядит так:

Анна Щербакова лидировала после короткой программы. Тогда у нее была одышка после выступления. Потом она чисто исполнила произвольную.

Для Камилы Валиевой этот чемпионат России стал первым на взрослом уровне.

Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. Перед выступлением были опасения, что она снимется с соревнований. Тренер Мишин рассказывал, что влияют последствия коронавируса.