Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
Что у нее было с программами?
В июле 2020 года Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Хореограф Даниил Глейхенгауз тогда подтвердил, что Косторной ставились две программы: «Я сам был очень доволен, как у нас получились программы. Мне самому очень нравилось. Самое странное в этом всем, что нравилось и самой Алене. По ней было видно, что она прям кайфует».
Плющенко прокомментировал: «Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала».
Плющенко нанял Косторной канадского хореографа Ше-Линн Бурн. «Очень давно хотела поработать именно с этим хореографом, очень обрадовалась такой возможности, онлайн или нет, мне было все равно, услышала, что можно, и завизжала», – рассказывала фигуристка. С произвольной программой от Бурн Косторная выступила на Гран-при России и четвертом этапе Кубка России.
В конце января она в инстаграме намекнула, что Бурн поставила ей новую программу. Спустя месяц Косторная покинула группу Плющенко. Сам он озвучил ее уход: «Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать».
Как она высказывалась после ухода?
После ухода из группы Тутберидзе Косторная семь месяцев провела с Евгением Плющенко. Что она говорила о своем прошлом тренере:
• «Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза». Речь, скорее всего, о посте Тутберидзе в инстаграме про уход Косторной и ее требования.
• «Произвольная программа мне нравилась, не все места, но музыка устраивала. Короткая не нравилась совсем, об этом я говорила – и говорила неоднократно. Я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать. Мое мнение учитывалось, но не всегда», – о программах у Тутберидзе.
• «Может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь. Так бывает. Здесь конкретно моей вины нет, я же не специально сделала так: ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину. Нет, конечно».
• «Мне нравится тренироваться с Евгением Плющенко, у него абсолютно другой подход, нежели тот, который был у меня раньше. Он более спокойный, и мне очень нравится». В ноябре 2020-го она говорила: «Я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей».
• «Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться».
Как она ушла от Плющенко?
3 марта стало известно, что Косторная разговаривает с Тутберидзе по поводу возвращения. Реакция Косторной: «Ничего подтверждать или опровергать не буду». По данным Telesport, ни Плющенко, ни самому коллективу она не сообщила ничего вообще.
На следующий день ее уход подтвердил Плющенко. «Есть некое облегчение. Так как переживать за ее здоровье постоянно – тоже мало приятного. Косторная — классная девчонка, отличная спортсменка и очень сильная фигуристка, но для тренировок необходимо иметь здоровье, с которым у нее есть проблемы», – слова Яны Рудковской.
Хореограф Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил в инстаграме, что решение по возвращению Косторной еще не принято.
Она же переходила к знакомому тренеру. А что с ним?
Сергей Розанов в мае 2020-го ушел к Плющенко вместе с Александрой Трусовой. Косторная рассказывала, что он помог выучить ей тройной аксель. Слова Косторной о ситуации перед уходом от Тутберидзе : «Он сказал мне дважды подумать перед сменой тренеров, но он помог мне с переходом».
Розанов назвал фейковыми новостями слухи о его возможном возвращении в команду Тутберидзе. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков подтвердил: «Его точно на пушечный выстрел не подпустят, это взрослый мальчик, четко понимал, что делает».
Пока штормит девочку. Ничего не попишешь: молодость, взросление.