Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась

Что у нее было с программами?

В июле 2020 года Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Хореограф Даниил Глейхенгауз тогда подтвердил, что Косторной ставились две программы: «Я сам был очень доволен, как у нас получились программы. Мне самому очень нравилось. Самое странное в этом всем, что нравилось и самой Алене. По ней было видно, что она прям кайфует».

Плющенко прокомментировал: «Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала».

Плющенко нанял Косторной канадского хореографа Ше-Линн Бурн. «Очень давно хотела поработать именно с этим хореографом, очень обрадовалась такой возможности, онлайн или нет, мне было все равно, услышала, что можно, и завизжала», – рассказывала фигуристка. С произвольной программой от Бурн Косторная выступила на Гран-при России и четвертом этапе Кубка России.

В конце января она в инстаграме намекнула, что Бурн поставила ей новую программу. Спустя месяц Косторная покинула группу Плющенко. Сам он озвучил ее уход: «Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать».