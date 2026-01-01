Сергей Розанов

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Косторная много наговорила про Тутберидзе, была счастлива после ухода, визжала от хореографа. И вдруг вернулась
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#Алена Косторная
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Кто такой Сергей Розанов – тренер, который ушел вместе с Трусовой
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#Сергей Розанов
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