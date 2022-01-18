Australian Open
Каспер Рууд
Роман Сафиуллин
Восьмая ракетка мира Рууд снялся с Australian Open. Его заменит 149-я ракетка Сафиуллин
час назад
Роман Сафиуллин станет пятым теннисистом из России, заявленным в мужской одиночной сетке на Australian Open. Он заменил Каспера Рууда (восьмая ракетка мира), снявшегося с турнира из-за травмы.
Рууд написал, что подвернул лодыжку во время тренировки. «Я сделал все возможное, чтобы восстановиться, но двух дней просто недостаточно, чтобы чувствовать себя на 100% снова».
Сафиуллин заменил Рууда как участник квалификации AO. Он дошел в ней до финала, где проиграл британцу Лиаму Броди. Это будет второе участие Сафиуллина в основной сетке Australian Open. В 2021 году он дошел до второго круга.
- Сафиуллину 24 года, он занимает 149-е место в мировом рейтинге. Он еще ни разу не побеждал в турнирах ATP.
- Australian Open – один из четырех главных турниров сезона. Его действующий чемпион – Новак Джокович, который из-за аннулирования визы пропускает розыгрыш 2022 года.
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