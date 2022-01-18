Восьмая ракетка мира Рууд снялся с Australian Open. Его заменит 149-я ракетка Сафиуллин

Роман Сафиуллин станет пятым теннисистом из России, заявленным в мужской одиночной сетке на Australian Open. Он заменил Каспера Рууда (восьмая ракетка мира), снявшегося с турнира из-за травмы.

Рууд написал, что подвернул лодыжку во время тренировки. «Я сделал все возможное, чтобы восстановиться, но двух дней просто недостаточно, чтобы чувствовать себя на 100% снова».

Сафиуллин заменил Рууда как участник квалификации AO. Он дошел в ней до финала, где проиграл британцу Лиаму Броди. Это будет второе участие Сафиуллина в основной сетке Australian Open. В 2021 году он дошел до второго круга.