Роман Сафиуллин

Дата рождения
7 августа 1997 г.
Достижения
Победитель Открытого чемпионата Австралии среди юниоров (2015)
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Теннис
Восьмая ракетка мира Рууд снялся с Australian Open. Его заменит 149-я ракетка Сафиуллин
#Australian Open
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