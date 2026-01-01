Итоговый турнир ATP

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Теннис
Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год
#Александр Зверев
Теннис
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: во сколько начало финала Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: где смотреть финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев за два года выиграл девять матчей подряд на Итоговом турнире ATP и отдал пять сетов
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. В прошлом году он его выиграл
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Рууд обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Там он сыграет с Медведевым
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Медведев закончил групповой этап Итогового турнира ATP без поражений. Его победная серия длится восемь матчей
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Джокович обыграл Рублева во втором матче Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после снятия Берреттини
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP и вышел на первое место в группе
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🎾 Рублев обыграл Циципаса в первом туре Итогового турнира ATP. Следующий матч – с Джоковичем
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
#Даниил Медведев
Теннис
Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории
#Медведев – Тим
Теннис
Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP 🏆
#Медведев – Тим
Теннис
Прогноз на финал Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Теннис
Где смотреть финал Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Теннис
Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. Он впервые в карьере обыграл Надаля
#Даниил Медведев
Теннис
Тим вышел в финал Итогового турнира ATP
#Доминик Тим
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals