Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
Владимир Путин
Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
2 часа назад
Полный текст телеграммы на сайте Кремля:
«Уважаемый Даниил Сергеевич!
От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне.
Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы.
Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего».
Медведев выиграл турнир, победив во всех матчах. Соперниками были Шварцман, Зверев, Джокович, Надаль и Тим. В финале Медведев одолел Тима в трех сетах – 4:6, 7:6, 6:4.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые