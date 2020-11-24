Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
Владимир Путин
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#Даниил Медведев #Владимир Путин #Итоговый турнир ATP #Теннис

Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

2 часа назад

Полный текст телеграммы на сайте Кремля:

«Уважаемый Даниил Сергеевич!

От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне.

Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы.

Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего».

Медведев выиграл турнир, победив во всех матчах. Соперниками были Шварцман, Зверев, Джокович, Надаль и Тим. В финале Медведев одолел Тима в трех сетах – 4:6, 7:6, 6:4.

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