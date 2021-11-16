Итоговый турнир ATP
Андрей Рублев
🎾 Рублев обыграл Циципаса в первом туре Итогового турнира ATP. Следующий матч – с Джоковичем
8 часов назад
Андрей Рублев стартовал с победы на Итоговом турнире ATP. В первом туре он обыграл Стефаноса Циципаса: 6:4, 6:4.
- 🇷🇺 Рублев (седьмая ракетка мира) попал в группу с 🇷🇸 Новаком Джоковичем (1), 🇬🇷 Стефаносом Циципасом (3) и 🇳🇴 Каспером Руудом (8).
Пока Рублев находится в зоне выхода в плей-офф. После первого тура у него и Джоковича по одному очку. Циципас и Рууд свои матчи проиграли. Всем осталось провести еще по два матча, двое лучших выйдут в плей-офф.
Итоговый турнир ATP проходит в Турине. На него квалифицировались восемь лучших теннисистов из мирового рейтинга. Россию представляют двое: Даниил Медведев (действующий чемпион, вторая ракетка мира) и Андрей Рублев. Для Рублева это второй Итоговый турнир, в первом он не вышел из группы.
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