Андрей Рублев стартовал с победы на Итоговом турнире ATP. В первом туре он обыграл Стефаноса Циципаса: 6:4, 6:4.

🇷🇺 Рублев (седьмая ракетка мира) попал в группу с 🇷🇸 Новаком Джоковичем (1), 🇬🇷 Стефаносом Циципасом (3) и 🇳🇴 Каспером Руудом (8).

Пока Рублев находится в зоне выхода в плей-офф. После первого тура у него и Джоковича по одному очку. Циципас и Рууд свои матчи проиграли. Всем осталось провести еще по два матча, двое лучших выйдут в плей-офф.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине. На него квалифицировались восемь лучших теннисистов из мирового рейтинга. Россию представляют двое: Даниил Медведев (действующий чемпион, вторая ракетка мира) и Андрей Рублев. Для Рублева это второй Итоговый турнир, в первом он не вышел из группы.