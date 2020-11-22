Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета

Даниил Медведев победил Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP. Счет по сетам: 3:6, 7:6, 6:3. В интервью «Евроспорту» Медведев назвал эту победу одной из лучших в карьере.

Последнее поражение Медведева во всех турнирах было 30 октября. Тогда он проиграл Андерсону на турнире в Вене.

Потом Медведев выиграл девять матчей подряд. Только Де Минаур, Зверев и Надаль взяли у него по одному сету.

Прогноз на финал Медведев – Тим