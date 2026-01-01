Итоговый турнир ATP

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Зверев – сын русских эмигрантов, который в этому году забрал у россиян два сверхважных финала: золото Олимпиады и Итоговый турнир
#Александр Зверев
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Зверев отпраздновал титул с собаками: он заказывает для них аккредитации, ест за одним столом и считает «привилегированнее некоторых людей»
#Александр Зверев
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP-2021 💰
#Даниил Медведев
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
#Даниил Медведев
Медведев рассказал о вдохновении от Давыденко. Потом они вместе порадовались в прямом эфире
#Даниил Медведев
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP
#Медведев – Тим
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову 🎾
#Медведев – Тим
Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Что такое Итоговый турнир ATP? Почему он интересен? Как там Медведев?
#Итоговый турнир ATP