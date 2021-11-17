Итоговый турнир ATP
Новак Джокович
Андрей Рублев
🎾 Джокович обыграл Рублева во втором матче Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал
вчера, 17:31
Новак Джокович победил Андрея Рублева в двух сетах: 6:3, 6:2. Это его вторая победа на турнире, она гарантирует ему выход в полуфинал.
- Джокович выиграл 40-й матч Итогового турнира в карьере и в десятый раз вышел в плей-офф. В последний раз он становился чемпионом в 2015 году, всего у него пять побед.
- Для Рублева это второе выступление на Итоговом турнире, он еще ни разу не выходил в плей-офф. Ему остался один матч на групповом этапе, пока он занимает второе место и сохраняет шансы на полуфинал.
Действующий чемпион – Даниил Медведев. Он первым в текущем розыгрыше досрочно вышел в плей-офф. Всего в Итоговом турнире восемь участников, в полуфинал попадаются по двое лучших из двух групп.
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