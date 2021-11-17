🎾 Джокович обыграл Рублева во втором матче Итогового турнира ATP и вышел в полуфинал

Джокович выиграл 40-й матч Итогового турнира в карьере и в десятый раз вышел в плей-офф. В последний раз он становился чемпионом в 2015 году, всего у него пять побед.

Для Рублева это второе выступление на Итоговом турнире, он еще ни разу не выходил в плей-офф. Ему остался один матч на групповом этапе, пока он занимает второе место и сохраняет шансы на полуфинал.

Действующий чемпион – Даниил Медведев. Он первым в текущем розыгрыше досрочно вышел в плей-офф. Всего в Итоговом турнире восемь участников, в полуфинал попадаются по двое лучших из двух групп.