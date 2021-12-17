Организаторы Australian Open рассмотрят допуск непривитых теннисистов. Хотя прежде утверждали, что этого не будет

Непривитые теннисисты сохранят шансы на участие в Australian Open-2022 – первом турнире серии «Большого шлема» в сезоне.

Для таких игроков создадут специальную комиссию, на которой рассмотрят их заявки. В нее войдут иммунологи, инфекционисты и врачи общей практики.

Об этом объявил директор турнира Крейг Тили. Хотя в ноябре он говорил, что на AO допустят только полностью вакцинированных.

Вопрос допуска обсуждался в контексте позиции Новака Джоковича – первой ракетки мира и действующего чемпиона AO. Он публично не раскрывал свой статус и ссылался на тайну частной жизни. Из-за этого в СМИ предполагают, что он не привит.

Тили в ноябре сказал о Джоковиче: «Он знает, что должен быть вакцинирован, если хочет играть здесь». Поэтому считалось, что Джокович пропустит ближайший AO. Но теперь стало известно о возможных исключениях для непривитых.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. Это один из четырех главных турниров теннисного сезона (серия «Большого шлема»).

Перед этим сезоном по три теннисиста имеют рекордные 20 «Шлемов»: Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. Одна из главных интриг сезона – кто из них первым выиграет 21-й титул. Надаль гарантированно пропустит AO из-за травмы, поэтому Федерер и Джокович имеют шансы на новый рекорд.