Новак Джокович
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Роджер Федерер
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#Новак Джокович #Роджер Федерер #Теннис

Джокович стал первым теннисистом с 311 неделями на первой строчке мирового рейтинга. Он превзошел рекорд Федерера

15 минут назад

сайт ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг и официально признала рекорд Новака Джоковича.

  • Он начал 311-ю неделю в звании первой ракетки мира. Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Федереру – 310 недель. Он установил его в 2012 году, превзойдя достижение Пита Сампраса в 286 недель.
  • ATP анонсировала достижение Джоковича еще в феврале, когда вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вылетел с Australian Open. Тогда и стало понятно, что Джоковича не обгонят в рейтинге до середины марта. Но официально рекорд засчитали только сейчас.
  • Джокович впервые занял первое место в июле 2011 года и с тех пор провел на вершине рейтинга пять разных отрезков. Самый продолжительный из них – 122 недели.
  • Федерер не играл больше года после операции и планирует вернуться на корт в марте 2021 года. В обновленном рейтинге он выбыл из топ-5, пропустив туда полуфиналиста турнира в Роттердаме Стефаноса Циципаса.
Источник:
сайт ATP
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