Новак Джокович
Теннис
Роджер Федерер
Джокович стал первым теннисистом с 311 неделями на первой строчке мирового рейтинга. Он превзошел рекорд Федерера
15 минут назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг и официально признала рекорд Новака Джоковича.
- Он начал 311-ю неделю в звании первой ракетки мира. Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Федереру – 310 недель. Он установил его в 2012 году, превзойдя достижение Пита Сампраса в 286 недель.
- ATP анонсировала достижение Джоковича еще в феврале, когда вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вылетел с Australian Open. Тогда и стало понятно, что Джоковича не обгонят в рейтинге до середины марта. Но официально рекорд засчитали только сейчас.
- Джокович впервые занял первое место в июле 2011 года и с тех пор провел на вершине рейтинга пять разных отрезков. Самый продолжительный из них – 122 недели.
- Федерер не играл больше года после операции и планирует вернуться на корт в марте 2021 года. В обновленном рейтинге он выбыл из топ-5, пропустив туда полуфиналиста турнира в Роттердаме Стефаноса Циципаса.
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