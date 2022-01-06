Пограничники Мельбурна аннулировали визу Джоковича. Его могут депортировать из страны, но адвокаты подали апелляцию

17 января в Австралии состоится турнир Australian Open. Организаторы еще в ноябре сказали, что на нем сыграют только вакцинированные игроки.

Новак Джокович – большой противник вакцинации. Но он придумал, как попасть на Australian Open – получил медицинский отвод. И сейчас у него возникли проблемы.

1. Пограничники Мельбурна сказали, что у Джоковича нет необходимой визы, которую получают люди с медотводом.

2. Пограничников не убедила причина, по которой Джокович получил медотвод.

Поэтому Джокович несколько часов провел в комнате для одного человека, которую охраняла полиция. Подробнее о ситуации мы писали здесь:

Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы

Сейчас австралийский сайт The Age пишет, что виза Джоковича аннулирована. Его могут депортировать из страны, но окончательного решения нет – адвокаты теннисиста подали апелляцию.