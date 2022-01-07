Австралия аннулировала еще одну визу после случая с Джоковичем. Теперь – у тенниски, которая уже въехала в страну

Австралия аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, которая готовилась к выступлению на Australian Open. Ее поместили в карантинный отель, где уже находится Новак Джокович.

Причины произошедшего с Ворачовой неизвестны. Reuters со ссылкой на чешский МИД пишет, что тот подал протест, а теннисистка отказалась от участия в AO и готовится покинуть страну.

Визу Ворачовой аннулировали уже после пересечения границы. 5 января она выступала на турнире в Мельбурне.

The Age утверждает, что она, как и Джокович, приехала с медотводом от вакцинации из-за перенесенного ковида.

Но уже после резонанса вокруг аннулированной визы Джоковича стало известно, что перенесенный ковид не может быть причиной медотвода. И Tennis Australia якобы ошибочно выдала медицинские исключения теннисистам.

До сих пор случай с визой Джоковича был единственным, известным СМИ. Теперь чешский МИД подтвердил аннулирование у Ворачовой и также заявил, что в карантинном отеле находятся «несколько других игроков». Что это за теннисисты, каков статус их виз и причина карантина – неизвестно.