Australian Open
Новак Джокович
Рената Ворачова
Австралия аннулировала еще одну визу после случая с Джоковичем. Теперь – у тенниски, которая уже въехала в страну
53 минуты назад
Австралия аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой, которая готовилась к выступлению на Australian Open. Ее поместили в карантинный отель, где уже находится Новак Джокович.
Причины произошедшего с Ворачовой неизвестны. Reuters со ссылкой на чешский МИД пишет, что тот подал протест, а теннисистка отказалась от участия в AO и готовится покинуть страну.
- Визу Ворачовой аннулировали уже после пересечения границы. 5 января она выступала на турнире в Мельбурне.
- The Age утверждает, что она, как и Джокович, приехала с медотводом от вакцинации из-за перенесенного ковида.
- Но уже после резонанса вокруг аннулированной визы Джоковича стало известно, что перенесенный ковид не может быть причиной медотвода. И Tennis Australia якобы ошибочно выдала медицинские исключения теннисистам.
До сих пор случай с визой Джоковича был единственным, известным СМИ. Теперь чешский МИД подтвердил аннулирование у Ворачовой и также заявил, что в карантинном отеле находятся «несколько других игроков». Что это за теннисисты, каков статус их виз и причина карантина – неизвестно.
- Australian Open стартует 17 января. Пока непонятно, допустят ли Джоковича – первую ракетку мира и действующего чемпиона AO – до турнира. Он подал апелляцию на аннулирование и пока ждет ответ.
- Ворочова выступает в парном разряде и занимает в мировом рейтинге 81-е место.
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