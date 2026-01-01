Рената Ворачова

Дата рождения
6 октября 1983 г.
Достижения
Победительница 11 турниров WTA в парном разряде
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Теннис
Австралия запретила теннисистке Ворачовой въезд на три года. Она въехала с медотводом, но потом ее визу аннулировали
#Australian Open
Теннис
Австралия аннулировала еще одну визу после случая с Джоковичем. Теперь – у теннисистки, которая уже въехала в страну
#Australian Open
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