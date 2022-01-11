Australian Open
Новак Джокович
Рената Ворачова
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#Australian Open #Новак Джокович #Рената Ворачова

Австралия запретила теннисистке Ворачовой въезд на три года. Она въехала с медотводом, но потом ее визу аннулировали

6 часов назад

Чешская теннисистка Рената Ворачова выехала из Австралии и впервые дала интервью об аннулировании своей визы. Главное из разговора:

  • При аннулировании визы Австралия автоматически запрещает въезд на три года. Это означает, что Ворачова не примет участия в австралийских турнирах в течение этого срока.
  • Тем не менее она рассчитывает на отмену решения. Ворачова считает это возможным после результатов суда над Новаком Джоковичем, которому позволили остаться в Австралии.
  • Юристы из Tennis Australia заверили Ворачову, что если улететь сразу после аннулирования визы и не подавать апелляцию, она избежит трехлетнего бана. «Но в день отъезда мне сказали, что ситуация опять другая и что он [бан] неизбежен».
  • Ворачова считает, что в случае с Джоковичем его медийность повлияла на исход суда. «У меня даже не было информации о том, что делать, если мне придется нанять своего адвоката и так далее. В этом у него было преимущество».

Ворачова, как и Джокович, готовилась к участию в Australian Open – первом крупном теннисном турнире сезона. Она въехала в страну с медотводом от вакцинации и сыграла на тренировочном турнире, но позже ее задержали и поместили на карантин. Власти посчитали перенесенный ковид недостаточным основанием для медотвода.

В отличие от Джоковича, Ворачова сразу снялась с AO и пообещала уехать из Австралии. Джокович остался в Австралии, подал апелляцию – и выиграл суд.

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Источник:
iSport
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