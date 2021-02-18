Аслан Карацев
Australian Open
Теннис
Новак Джокович
Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
54 минуты назад
Аслану Карацеву 27 лет. В этом году он поднялся на 200 строчек в мировом рейтинге и добрался до полуфинала Australian Open.
По дороге он снес Джанлуку Маджера, Егора Герасимова, Диего Шварцмана. Феликса Оже-Альяссима и Григора Дмитрова.
В полуфинале он наткнулся на Новака Джоковича и проиграл – 6:3, 6:4, 6:2.
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