Аслан Карацев
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Новак Джокович
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#Аслан Карацев #Australian Open #Новак Джокович #Теннис

Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

54 минуты назад

Аслану Карацеву 27 лет. В этом году он поднялся на 200 строчек в мировом рейтинге и добрался до полуфинала Australian Open.

По дороге он снес Джанлуку Маджера, Егора Герасимова, Диего Шварцмана. Феликса Оже-Альяссима и Григора Дмитрова.

В полуфинале он наткнулся на Новака Джоковича и проиграл – 6:3, 6:4, 6:2.

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