Джокович проиграл новый суд в Австралии. Он будет депортирован и не сыграет на Australian Open

Теннисист Новак Джокович не сыграет на Australian Open. 16 января в Австралии состоялось заседание суда, где рассматривалась законность решения об аннулировании его визы.

Джокович проиграл второй суд – судья подтвердил законность действий Хоука. Теперь он выпадет из сетки участников турнира.

Напоминаем: Джокович выиграл первый суд в Австралии, но министр иммиграции Алекс Хоук личным решением повторно аннулировал его визу. Основание: его нахождение в стране влияет на рост антиваксерских настроений.

Джокович получил медотвод от прививки и отказывается ставить вакцину. Австралия допускает в страну только вакцинированных спортсменов.

Джокович объяснил «человеческой ошибкой» ложные данные о своих поездках. Из-за них Австралия снова открыла расследование