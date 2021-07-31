🎾 Австралия выиграла бронзу в миксте из-за снятия Джоковича с турнира

Матч за третье место на Олимпиаде-2020 в смешанных парах не состоится. 🇷🇸 Новак Джокович отказался от участия из-за травмы левого плеча. Он выступал на турнире в паре с Ниной Стоянович.

В одиночном разряде Джокович проиграл матч за бронзу 🇪🇦 Пабло Карреньо-Бусте. Единственная медаль в одиночке была в 2008 году – бронза.

🇦🇺 пара Эшли Барти – Джон Пирс автоматически выиграла бронзу. В финале сыграют 🇷🇺 пары Веснина – Карацев и Павлюченкова – Рублев.