🎾 Джокович проиграл матч за бронзу в одиночном разряде. Единственная медаль на Олимпиаде была в 2008 году

На Олимпиаде-2020 в матче за третье место 🇷🇸 Новак Джокович сыграл против 🇪🇦 Пабло Карреньо-Бусты. Игра продлилась три сета – 4:6, 7:6, 3:6.

Карреньо-Буста в четвертьфинале прошел вторую ракетку мира 🇷🇺 Даниила Медведева, но в полуфинале проиграл 🇷🇺 Карену Хачанову.

Единственная медаль Джоковича на Олимпийских играх была в 2008 году. Тогда он выиграл бронзу в одиночном разряде.

Первая ракетка мира Джокович сыграет в матче за бронзу в миксте вместе с Ниной Стоянович. Они встретятся с парой 🇦🇺 Эшли Барти и 🇦🇺 Джон Пирс.

UPD. Джокович снялся с турнира в миксте из-за травмы плеча.

Финал мужского одиночного турнира пройдет 1 августа. В нем сыграют Карен Хачанов и 🇩🇪 Александр Зверев.