Australian Open
Теннис
Новак Джокович
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Медведев вышел в финал Australian Open и сыграет там с Джоковичем
2 часа назад
Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open: 6:4, 6:2, 7:6.
В финале теннисист из России встретится с сербом Новаком Джоковичем, игра пройдет 21 февраля.
- Для Медведева это 20-й победный матч подряд. В последний раз он проигрывал 30 октября 2020 года.
- Циципас и Медведев встречались в седьмой раз. Из них грек проиграл шесть раз.
- Лучшим достижением Циципаса на турнирах «Большого шлема» остается полуфинал. Он доходил до этой стадии на Australian Open в 2019 году и на «Ролан Гаррос» в 2020-м.
- Медведев во второй раз вышел в финал турнира из серии «Большого шлема». Впервые это произошло в 2019 году, тогда он проиграл финале US Open Рафаэлю Надалю.
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