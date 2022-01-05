Australian Open объяснил допуск непривитого Джоковича выдачей медотвода. Заявки на него рассматривали две комиссии

Австралия допустила Новака Джоковича до участия в первом крупном турнире сезона – Australian Open. Он сыграет, несмотря на отказ от вакцинации.

Глава AO Крейг Тили сказал, что заявки на медотвод прошли две независимые медкомиссии. Они рассматривали заявления «вслепую», не зная имен заявителей. Всего подано 26 заявок от теннисистов и персонала, из которых «несколько» одобрены.

Среди возможных критериев допуска – недавно перенесенная операция, перенесенный за последние полгода коронавирус или неблагоприятная реакция на вакцины. Какая причина была у Джоковича, он не раскрыл.

Допуск Джоковича был одной из главных тем перед стартом AO. Организаторы сначала анонсировали, что вообще не допустят непривитых теннисистов, но за месяц до старта объявили о возможной выдаче медотводов.

Джокович – действующий чемпион AO и первая ракетка мира. Он не раскрывал свой статус вакцинации, из-за чего СМИ предполагали, что он не привит. Поэтому его допуск оставался под вопросом.

4 января он выпустил посты в соцсетях, где объявил о вылете в Австралию и написал о получении «освобождения». Так он впервые подтвердил свой статус невакцинированного.

Турнир начнется 17 января. Джокович перед этим AO имеет 20 титулов на турнирах серии «Большого шлема». Только у двух теннисистов – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля – столько же. Федерер пропустит новый розыгрыш, а Надаль или Джокович имеют шансы установить рекорд в мужском теннисе.