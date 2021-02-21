Сафин остается последним теннисистом из России, который выиграл Australian Open. Это было в 2005-м

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале Australian Open. Счет матча – 7:5, 6:2, 6:2.

Марат Сафин выиграл у Ллейтона Хьюитта в финальном матче 2005 года. Тогда игра завершилась в четырех сетах – 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Медведев повторил достижение Сафина по выходу в финал, но упустил шанс на первый титул «Большого шлема» в карьере.

Медведев и Джокович впервые сыграли друг с другом в финале турнира «Большого шлема». Новак Джокович выигрывал Australian Open уже девять раз.

Даниилу Медведеву 25 лет. Медведев проигрывал финал US Open-2019, где играл с Надалем.

Медведев проиграл впервые с октября 2020 года. У него была серия из 20 побед подряд