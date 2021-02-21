Медведев проиграл впервые с октября 2020 года. У него была серия из 20 побед подряд

Даниил Медведев проиграл финал Australian Open. Новак Джокович выиграл у него со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

До этого финала в 2021 году Медведев выигрывал все матчи. За весь Australian Open он отдал соперникам шесть сетов. Три из них – в финале.

Последнее поражение Медведева было еще 30 октября 2020 года. Тогда он в двух сетах проиграл Кевину Андерсону. Андерсон на тот момент был 111-й ракеткой мира.

Сейчас Андерсон занимает 81-е место в мировом рейтинге. Медведев начинал Australian Open на четвертом месте. Теперь поднимется в тройку.

Новак Джокович – победитель Australian Open

Джокович выиграл все девять финалов Australian Open