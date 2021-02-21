Медведев — Джокович
Australian Open
Теннис
Новак Джокович
Даниил Медведев
Новак Джокович – победитель Australian Open 🏆
51 минуту назад
Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале Australian Open. Счет матча – 7:5, 6:2, 6:2.
Медведев во второй раз проиграл титул на турнирах серии «Большого шлема». В 2019 году он играл в финале US Open, но проиграл пятисетовый матч Надалю.
Сафин остается последним теннисистом из России, который выигрывал Australian Open. Он победил на турнире в 2005 году.
Новак Джокович побеждал на Australian Open в 2020 году, а всего за карьеру выигрывал там уже девять раз. Он начинал турнир с первым номером в мировом рейтинге. Медведев – четвертая ракетка мира.
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